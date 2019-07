Kubová suverénně prošla do boje o finále, Frantovi osobák k postupu nestačil

Znakařka Simona Kubová splnila první individuální cíl a na mistrovství světa v korejském Kwangdžu si v pondělní rozplavbě zajistila časem 59,95 sekundy bezproblémový postup do večerního semifinále závodu na 100 m. Další chomutovský znakař Tomáš Franta posunul na stovce hranici vlastního českého rekordu na 54,16 s, na devatenáctém místě jej ale od postupové šestnáctky dělilo dvanáct setin sekundy.

Kubová - za svobodna Baumrtová - dohmátla tři desetiny za osobním maximem a do boje o finále prošla z osmého místa. „Sice jsem si první start odbyla včera se štafetou, ale stejně byla dost nervózní. Nebyl to ale špatný závod, čas pod minutu vždycky potěší, jen se mi úplně nepovedla obrátka," hodnotila po rozplavbě nejzkušenější závodnice české výpravy.

Sedmadvacetiletá závodnice v neděli pomohla kraulařské štafetě k jedenáctému místu, které znamenalo zajištění účasti na olympijských hrách v Tokiu, na oslavy s českým kvartetem ale nebyl prostor ani síla. „Byly jsme úplně zničené, jen jsme ležely a koukaly na filmy. Nakonec jsem musela alespoň obejít vesnici, abych rozehnala laktát. Hodně nás to vyčerpalo," vyprávěla.

I proto Kubová po stovce s potěšením kvitovala první padesátku za 29,02 sekundy. „To je rychlé. Druhá padesátka ale byla horší, trochu jsem tam tuhla. Večer musím zlepšit obrátku a v druhé polovině zrychlit," vytyčila si, z osmého nejrychlejšího času v rozplavbě nechtěla ale směrem k semifinále nic vyvozovat. „Postup je samozřejmě tajné přání. Jsem tady, abych posouvala své hranice, ani to ale nemusí večer stačit," přemítala.

Před dvěma lety na šampionátu v Budapešti Kubová ve finále stovky nechyběla a obsadila sedmé místo.

Simona Kubová kontroluje startovací zařízení před rozplavbou stovky na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Startovací lišty zlobily, Franta musel čekat

Už při rozplavbách žen dělaly neplechu startovací lišty, které znakařům pomáhají při odrazu ve vodě, při závodu mužů se potíže začaly stupňovat a vyvrcholily před startem Frantovy rozplavby. Fixace uvolněného zařízení pozdržela start českého závodníka o několik minut.

„Lišty byly vyčvachtané, v některých drahách pod zatížením sjely. Čekání bylo nepříjemné. Chvíli jsem tam stál, když jsem viděl, že je to na dlouho, tak jsem si sednul. Musel jsem si uvolnit plavky, protože je mívám hodně utažené, přes ramena jsem si hodil ručník, abych byl v teple. Tohle člověka vždycky trošku nahlodá, ale nemyslím, že by mě to rozhodilo" popisoval jednadvacetiletý plavec.

Franta po první padesátce otáčel v rychlejším čase než hvězdný Rus Kliment Kolesnikov, s dohmatem v novém osobním rekordu, který zlepšil o dvanáct setin, ale nakonec spokojený nebyl. „První padesátka šla, osobák je fajn, ale přijel jsem s jiným cílem, takže jsem zklamaný. Chtěl jsem plavat za 53,85, to je áčkový limit na olympiádu," vysvětlil.

Na potíže s lištami nejvíc doplatil Ital Simone Sabbioni, který po selhání zařízení ve Frantově rozplavbě dostal možnost sólového startu. I v tom ale mu ale lišta podklouzla a start se vydařil až na třetí pokus. I taksi ale Sabbioni doplaval pro jistý postup v čase 53,85 s.