Zemřeš při nehodě, vyhrožují Hortonovi po protestu proti čínské hvězdě

Byl to zatím jeden z nejsilnějších momentů probíhajícího mistrovství světa v plavání. Australan Mack Horton se po nedělním finále kraulařské čtyřstovky odhodlal k odvážnému protestu proti vítěznému Číňanovi Sun Jangovi, který čelí podezření z manipulace s krevním vzorkem. Za gesto volající po férovému jednání plaveckých autorit se dočkal aplausu od svých kolegů, současně ale musí čelit lavině nenávistných reakcí, v nichž nechybějí výhrůžky smrtí.

Sun má dopingový škraloup již z minulosti, aktuální případ vyšel na světlo letos v lednu. Podle informací britského listu Sunday Times měla jeho matka loni na podzim nařídit zničení zkumavky po mimosoutěžním odběru.

Čínský národní hrdina, který si v neděli doplaval pro čtvrté zlato na kraulařské čtyřstovce v řadě, měl navíc nechat komisaře čekat víc než hodinu před domem a zpochybnit jejich autoritu. „Rozmlátili zkumavku kladivem? Připravil mě o světový titul i třetí olympijskou medaili... No nic, život jde dál," povzdechl si Horton na Twitteru v zimě.

Australan Australan Mack Horton vzbudil na světovém šampionátu pořádný rozruch

Profimedia.cz

Sun nebyl trestán

Mezinárodní plavecká federace FINA informace vzala v potaz, Suna ale nijak nepotrestala. Proti tomu se k mezinárodní sportovní arbitráži CAS v Lausanne odvolala Světová antidopingová agentura WADA, slyšení je ale nařízeno až na září.

A Sun, který byl již v minulosti potrestán tříměsíčním distancem za užití nepovoleného léku, tak do Koreje přicestoval jako jedna z tváří šampionátu. Řada dalších hvězd, vedle Hortona třeba Američanka Lilly Kingová s tím dopředu vyjádřila svou nelibost, Australan se ale rozhodl k činu.

Tento moment vzbudil na mistrovství světa v plavání pořádný rozruch

Profimedia.cz

Horton vítězi nepogratuloval

Shodou okolností se utkal se Sunem hned v první finálovém závodu celého šampionátu, Číňan bral zlato a Horton dohmátl druhý. Při medailovém ceremoniálu ale obrýlený Australan odmítl vystoupit na stupně vítězů a medaili přijal pod nimi, vítězi ani nepogratuloval.

„Nechci být na stupních s někým, kdo se takto chová," vysvětlil a od řady stejně naladěných kolegů se pak dočkal ocenění. „"Čekali jsme na medailový ceremoniál a byli jsme zvědaví, co se stane. Bylo to úžasné. Když jsme přišli do jídelny, přišel po nás a celá jídelna začala tleskat," líčila Kingová.

„Mě urazit nemůže. Uráží ale celou Čínu a její lid," reagoval na tiskové konferenci Sun a vzápětí hromada příznivců čínského plavce vyrazila naplnit sociální sítě Hortona a jeho přítelkyně Elly Walterové urážkami toho nejhrubšího kalibru včetně hrozeb smrtí.

Australan Mack Horton odmítl vítěznému čínskému plavci Sun Jangovi pogratulovat

Profimedia.cz

Výhružky smrtí

„Oba zemřete při nehodě, nemáte zač," napsal jeden z trollů. „Celá tvoje rodina je mrtvá", „Rozbiju tvůj náhrobek a budu tančit na tvým hrobě," uvedli další. Nenávistné příspěvky vyplnily posty na Hortonově instagramovém účtu až do roku 2017.

Kromě haterů si vzala Hortonův protest na paškál i FINA, která se v pondělí k incidentu vrátila v prohlášení. "FINA sice respektuje svobodu projevu, ale musí být uplatňována ve správném kontextu. Stejně jako u dalších velkých sportovních organizací naši sportovci a jejich doprovod znají zásady FINA a vědí, že nemají používat podniky FINA pro osobní prohlášení nebo gesta," uvedla.