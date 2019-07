Seemanová proletěla v rekordu pro postup, Mickovi osobák nestačil

Třetí start, třetí český rekord. Kraulařka Barbora Seemanová se na MS v korejském Kwangdžu opět blýskla v novém osobním maximu, v rozplavbě závodu na 200 m posunula hranici českého rekordu o osm setin na 1:57,32 min. a do odpoledního semifinále postoupila ze sedmého místa. Jan Micka se na kraulařské osmistovce do finálové osmičky nevešel, v novém národním rekordu 7:48,93 min. obsadil desáté místo. Od postupu jej dělilo osm desetin.

Devatenáctiletá Seemanová už v neděli vylepšila český rekord na kraulařské čtyřstovce a jen o hodinu později pomohla k národnímu maximu kraulařské štafetě na 4x100 metrů. Totálně vyčerpaná pak začala sbírat síly na dvoustovku.

„Navázala jsem na čtyřstovku. Ta mě sice hodně vyčerpala, ale první dvoustovka se mi jela dobře a dnes taky. Úročím tady povedený trénink, zapracovali jsme dobře na vyladění formy. Je to můj vrchol, a tak by to mělo vypadat. Samozřejmě by to mělo jít ještě dolů," zadoufala v další zrychlení.

Barbora Seemanová postoupila do semifinále závodu na 200 m

ČSPS/Ivo Stejskal

Z rozplavby si odnesla pocit, že mohla začít rychleji. „Myslela jsem, že to rozjíždím víc," komentovala mezičasy. „Ale druhá půlka mi přišla dobrá. Pocitově jsem nedohmátla tak jako obvykle, kdy mě to sejme. Tentokrát to vyšlo super, ve třetí padesátce jsem do toho šlápla a na konci ještě vydohmatila Rusku vedle sebe," líčila spokojeně.

Řada favoritek se odhlásila

Seemanová na svém prvním seniorském mistrovství světa poplave semifinále za situace, kdy se ze závodu těsně před startem odhlásila řada favoritek. V závodu české plavkyně chyběla hvězdná Katie Ledecká, která se podle amerického týmu od příjezdu do Koreje necítila dobře a nebude ani na startu večerního finále na 1500 metrů.

Ze startovní listiny vypadly rovněž Australanka Emma McKeonová a Kanaďanka Taylor Rucková. „Startovat s takovými jmény v jednom závodu je svým způsobem zážitek. Samozřejmě je to ale tak, že mi ubyly velké soupeřky a chtěla bych se porvat o postup do finále," řekla.

Barbora Seemanová se blýskla osobním a českým rekordem

ČSPS/Ivo Stejskal

Co napovídá pozice v první osmičce? Jak vidí své šance? „Musím jet ještě s větším úsilím než v rozplavbě a být ještě rychlejší. Semifinále bude zase jiné, jiná atmosféra. Hodně holek určitě nejelo naplno a šetřilo se, což já o sobě říct nemůžu. Takže se může stát, že nakonec budu na konci té druhé osmičky," dodala.

Micka se v úvodu držel

Micka nastoupil v předposlední rozplavbě osmistovky a pohled do startovní listiny budil respekt: olympijští vítězové Paltrinieri a Sun Jang, mistr světa Detti, mistr Evropy a vítěz dálkařské desítky v Kwangdžu Wellbrock... Čtyřiadvacetiletý český závodník ale držel po celý závod s nejlepšími krok a ještě na 550 metrech otáčel třetí. Pak ale lehce chyboval na obrátce a soupeři poodskočili.

Ve finiši měl Micka ještě na dosah skalp hvězdného Suna, nakonec ale dohmátl pátý s odstupem osmi desetin v dosud nejrychlejším českém čase v historii, který vylepšil o osm desetin.

Jan Micka se do finálové osmičky nevešel

ČSPS/Ivo Stejskal

Zbývala ale ještě poslední rozplavba a v ní další hvězdy - Ukrajinec Romančuk, Nor Christiansen, Australan McLoughlin. A na mezičasech bylo brzy jasné, že postup českého závodníka ztrácí reálné kontury. V konečných výsledcích jej přeskočilo pět soupeřů a Micka obsadil desáté místo.

Micka: Udělal jsem maximum

„Kdybych byl desátý v čase 7:50, což by bylo horší než můj osobák, tak by to bylo opravdu špatné. Hřeje mě na srdci, že jsem udělal maximum. Že jsem se zlepšil skoro o vteřinu a posunul jsem národní rekord, to jenom dokazuje," poznamenal Micka smířeně.

Jan Micka se do vytouženéhho finále na kraulařské osmistovce nevešel

ČSPS/Ivo Stejskal

Na světovém šampionátu bylo dosud Mickovým maximem na osmistovce 16. místo z Budapešti před dvěma lety. Stejně jako v Maďarsku, je ale v Koreji hlavním cílem českého reprezentanta závod na 1500 metrů, v němž před dvěma lety obsadil ve finále osmou příčku.

„Na osmistovce jsem trochu věřil, že by osobní rekord mohl na finále stačit. Bohužel to o kousek uteklo, možná trochu smolně. Patnáctistovka ale bude důležitější, je to moje hlavní trať, víc si na ní věřím," dodal Micka a už upínal veškerou pozornost na sobotní rozplavbu.