High diving změní kluka na chlapa, říká skokan Navrátil po dramatickém finále MS

V průběhu šampionátu se šuškalo, že high diving hraje v Koreji o zvýšení šance k přijetí do olympijské rodiny. Myslíte, že špioni odjížděli spokojení?

Myslím, že každý, kdo byl u posledního kola závodu, viděl, že je to pořádný adrenalin, soutěživost a opravdu kvalita.

Nepřipomnělo vám čtvrté místo premiéru high divingu na plaveckém šampionátu v Barceloně, kde jste v roce 2013 taky skončil čtvrtý?

Hlavou mi to proběhlo, ale spíš vzpomínám na to druhé místo z Budapešti. (smích) Tam to byla nádhera, nejen výsledkem. Atmosféra závodu, Dunaj, sluníčko... To byl tehdy můj den, když jsem byl nahoře, tak jsem byl povznesený. Tady jsem stál a říkám si: Sakra, jdu tenhle skok a já to v sobě necítím. Jdu tenhle skok, a co mám dělat? Hodně jsem se sebou bojoval.

Trénink Michala Navrátila v Kwangdžu - skok ze stoje na rukou nazad s dvěma a půl salty skrčeně

Před posledním skokem bylo patrné, že nejste uvolněný jako obvykle. Co se na věži dělo?

Nahoře jsem se fakt necítil dobře. Snažil jsem se najít tu svou energii a najednou jsem nevěděl, jak mám poslední skok udělat. Jak jsem se odrazil, tak se to ve mně probudilo a bylo to dobré.

Nepropadl jste panice, když hlava stávkovala? Zaváhání mohlo znamenat ztrátu čtvrté příčky...

Je to teď a tady. To je risk, který každý skokan podstupuje, a ne každý je na to připravený. Máme minutu a půl na to do vody skočit. A i když nejsme připravení, tak to prostě tak je. Že z toho může být špatný dopad, s tím se musíme vypořádat sami. Myslím ale, že mám dost zkušeností, že to docela zvládám, byť se mi poslední dopad moc nepovedl. Jsem rád, že jsem hned pod stupni vítězů, protože na první tři kluky jsem vůbec neměl šanci. Jak obtížností, kterou oni skáčou, tak náskokem, který si vytvořili první den. To jsem byl prakticky ze hry. Museli by udělat hrubou chybu, dopadnout na zadek nebo hrudník, aby dostali 5,5 bodu. Pak bych tam teprve mohl být.

Michal Navrátil na mistrovství světa v Koreji při skoku ze 27 metrů.

ČSPS/Ivo Stejskal

Pro vás to znamená asi jediné, že musíte rovněž přitlačit v obtížnosti...

Je to plán, který bych chtěl do budoucna udělat. Bylo to o tom posledním skoku. Ten by to chtělo trošku vylepšit. Uvidíme, co se stane za dva roky.

Kam byste mohl skok posunout?

Přemýšlel jsem, že bych skákal opět ze stoje na rukou, to je dobře hodnocené. Je to moje silná stránka, i když je to dost stresové, třeba při finále v Koreji hodně foukalo. Bohužel v sobě nemám skoky zabudované jako jiní kluci, kteří skákali klasické disciplíny na olympiádách. Pro ně je mnohem jednodušší, když chtějí přidat salto nebo vrut, navázat salto. Třeba vítězný skok Garyho Hunta - to je to nejtěžší a pochybuju, že bych ho někdy skočil. To je jiná liga, v které můžu jen doufat, že esa jako Gary udělají chybu. Já si musím najít v tabulkách dobře hodnocený skok, který mi sedí a pak ho provádět co nejlíp.

Může se stát, že by vás vítr při stojce z věže sfoukl?

V Kazani v roce 2015 se to stalo přímo na mistrovství světa. Ten kluk už skáče jenom z dvaceti metrů, protože si uvědomil, že tahle výška není pro něho. Není to jednoduchý. Tenhle sport změní kluka na chlapa.

Velké dávky adrenalinu na jedné straně, na druhé straně je parta highdiverů na pohled hodně uvolněná. Chystáte mistrovský závod zakončit společným mejdanem?

Kluci asi jo. Ti tady byli v supermarketu hned první den a kupovali si plzeň. Já si ale nedám, jsem sám na sebe tvrdej a od března jsem přestal konzumovat alkohol. Věřím, že mi to pomáhá v reakcích při dopadu do vody. A jenom díky tomu jsem mohl být na čtvrtém místě na mistrovství světa.