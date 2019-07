Devátá? Před rokem bych si klepala na čelo, říká trenérka Seemanové

Seemanová absolvovala v Koreji náročný program. Závod na čtyři sta metrů zvládla v českém rekordu a bezprostředně na to pomohla k českému maximu a olympijské místence štafetě na 4x100 metrů. Dvakrát přepsala český rekord na dvoustovce a za osobním maximem zaostala jen na konkurenčně nejnabitější stovce.

„Osobně mě mrzelo, že se Bářina neúčast ve finále brala jako obrovské zklamání," poznamenala Škábová. „Myslím, že jsme cíle pro letošní šampionát splnily. Jediné, co mě trochu zmátlo, že po rozplavbách dvoustovky začaly žít obrovské naděje na finále. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že bude Bára v Koreji devátá, tak si poklepu na čelo a řeknu: nohy na zem," líčila před odletem domů.

Stoupající hvězda českého plavání v letošním roce splnila olympijské limity pro závod na 100 i 200 metrů, usilovat bude i o vstupenku do čtyřstovky. Podle Škábové ale MS směrem k olympijským hrám v Tokiu ukázalo, že program bude nutné zredukovat. „Nemůžeme chtít všechno. Trojkombo nejde. Buď si vybereme dvoustovku a čtyřstovku, nebo stovku a dvoustovku. Osobně se přikláním k první variantě, ale na čtyřstovce zatím nemáme splněný limit. Tréninky ale určitě na podzim povedu tímto směrem a uvidíme," měla jasno trenérka.

Seemanová těžkou premiéru zvládla s grácií, na svůj věk nevídanou. „Je typ, který je uvolněný. Jak v plaveckém projevu, tak v mentálním nastavení je velmi silná. Samozřejmě vám nikdo neřekne, jak to bude zvládat za rok, po nějakém velkém úspěchu, nebo naopak po nějakém velkém neúspěchu. Obecně říkám ‚Klobouk dolů'. Řekl bych, že to je velká zásluha její trenérky, která s ní má moc hezky nastavenou přípravu i pěkně nastavené cíle. Mají to výborně vyladěné," všiml si psycholog českého týmu Michal Šafář.

Česká plavkyně Barbora Seemanová (vpravo) s trenérkou Petrou Škábovou na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Škábová jde totiž v přípravě Seemanové svou cestou a do ukončení střední školy svou svěřenkyni nepřepnula do typicky vrcholového plaveckého režimu. Navíc zařazuje do tréninku mimoplavecké aktivity, nebojí se experimentovat. Seemanová tak tuží své tělo kickboxem, sílu rukou zvyšuje na lezecké stěně, uvolnění nachází v józe. A do předolympijské sezony Škábová vstupuje s jasnou myšlenkou.

„Nechci celý rok slyšet, že tohle je olympijská sezona. Budeme se soustředit na dílčí věci, v zimě nás čeká mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Nechci Bářin potenciál vystřílet v devatenácti, myslím, že je potřeba nechávat stále určitou rezervu. Ta bude potřeba, protože v kariéře každého plavce jednou přijde stagnace," dodala Škábová.