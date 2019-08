Mladí rychlostní kanoisté získali na úvod MS tři stříbra a bronz

První finálový den na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice přinesl české výpravě čtyři medaile. Stříbro v Rumunsku získali kajakář Tomáš Sobíšek, kanoista Jiří Minařík a kajakářka Barbora Galádová na kilometru mezi juniory, bronz přidala kajakářka Anežka Paloudová na téže trati v kategorii do 23 let.