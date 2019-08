Mistrem ČR ve skocích do vody ve volné přírodě je Vantuch

Dvoudenní adrenalinové podívané se salty, vruty a dalšími akrobatickými kousky se opět zúčastnila česká i světová elita. Šampionát přitáhl tisíce diváků. Za Vantuchem skončili v českém hodnocení Bílý, Jakub Kunášek a Adam Kossúth. Mezi ženami zvítězila Američanka Genevieve Bradley.

Navrátilovi vítězství v High Jumpu uniklo jen o 1,3 bodu. Vítězný Heslop jich od poroty obdržel 296,5. "Po roční odmlce jsem strašně rád, že tady můžu být a stát. Je tady jedna velká změna, a to je to lešení ve výšce 25 metrů. Je to něco, co tady ještě nikdy nebylo a já z toho můžu skočit moje závodní skoky, které skáču ve světě, takže český divák může vidět na vlastní oči to, co předvádím na závodech jako je světová série Red Bull," řekl ČTK Navrátil.

Na finále měl připravené dva skoky - jeden s odrazem z nohou a druhý ve stoje na rukou. "Je to stoj na rukou nazad, dělám v tom tři vruty a dvě a půl salta. Ze stoje na nohou skáču trojité salto s dvěma a půl vruty," popsal Navrátil, jenž začínal právě v Hřiměždicích, kde poprvé skákal z 12 metrů.