Plavkyně ve věku 82 let získala tři medaile na mistrovství světa

Stříbrnou medaili z plaveckého stylu prsa získala Šťastná v úterý 13. srpna. Další den získala zlatou medaili za motýlka na 50 metrů a o den později vítězství obhájila i na 100metrové trati. Marcela Šťastná reprezentuje oddíl Bohemians Praha od roku 1955.

Do svých padesáti let se Šťastná nemohla účastnit všech závodů kvůli režimu. "Jako členka reprezentace jsem vyjížděla i na závody do zahraničí, ale kvůli tomu, že bratr mé maminky žil v Americe, mě nepustili na západ. Mohla jsem jezdit jen do zemí východního bloku," uvedla v rozhovoru s Aha!. "Současně jsem ale mohla pořád soutěžit. Dokonce mi dávali v práci polední volno na tréninky, to bylo dobré. Se závodním plaváním jsem pak skončila asi ve čtyřiadvaceti. Začaly mě bolet záda a to při plavání není dobré," doplnila Šťastná. V závodní kariéře nyní pokračuje.

Rudolf Šmerda překonal další světový rekord v kategorii motýlka na 100 metrů. V loňském roce na mistrovství Evropy získal čtyři medaile a byl tak nejúspěšnějším českým závodníkem turnaje, letos k tomu má zatím nakročeno nejlépe. "Plavu už od dětství. Na Dukle jsem plaval první ligu, v ploutvovém plavání jsem byl kapitánem národního družstva. Potom jsem toho nechal, srdíčko se ozvalo a já slíbil ženě, že toho nechám. Pak jsem začal znovu," řekl dříve serveru brno.cz Šmerda.

Mistrovství světa v plavání v Kwangdžu se účastní více českých závodníků. Zlatou medaili přiveze také Jens Braun, Katarína Hanušová, Rostislav Vitek a kvarteto ve složení Braun, Hanušová, Vránová, Pátek.