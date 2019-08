Čtyřkajak na neolympijském kilometru postoupil do finále MS

Čtyřkajak Tomáš Veselý, Lukáš Trefil, Martin Sobíšek, Pavel Davídek postoupil do finále mistrovství světa na neolympijském kilometru. V semifinále rovněž neolympijské pětistovky je na šampionátu v maďarském Szegedu kajakář Jan Štěrba, který se letos nevešel do elitního českého čtyřkajaku pro závod na 500 metrů.

Český čtyřkajak na kilometru se v rozjížďce o jedno místo nevešel mezi první tři lodě, které postoupily přímo do finále, ale v semifinále nezaváhal. Postoupil ze druhého místa, když nestačil jen na Bulhary. "Semifinále nebylo na postup tak náročné, byly tam tři lodě, které bychom měli předjet za každých podmínek. Relativně se nám to povedlo, v druhé půlce nám to neodjíždělo tak dobře, ale začátek byl celkem dobrý. Povinnost jsme splnili, musíme se během dne volna rozjet, abychom zajeli dobrý výsledek," řekl Trefil.

Pouze finále B naopak pojede deblkanoe Kryštof Hájek, Daniel Kořínek na sprinterské dvoustovce. V rozjížďce i v semifinále obsadila páté místo, přičemž do finále postoupila jedna loď z rozjížďky a tři ze semifinále.

O postup do finále bude ve čtvrtek usilovat Štěrba, který v individuálním závodě na MS startuje po devíti letech. V dopolední rozjížďce obsadil třetí příčku, což mu s přehledem stačilo na postup do semifinále. Deblkanoe Filip Dvořák, Tomáš Janda měla v případě stejného umístění šanci na přímý postup do finále neolympijské pětistovky, ale skončila čtvrtá a bude muset bojovat ve čtvrtečním semifinále.

Z českých reprezentantů se v dnešních rozjížďkách představí ještě kanoista Dan Drahokoupil na neolympijské dvoustovce a kajakář Filip Šváb, který na dvoustovce zahájí boj o olympijskou účast.