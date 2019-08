Dostál na MS vyhrál rozjížďku, postoupili i Fuksové a čtyřkajak

Kajakář Josef Dostál vyhrál na mistrovství světa v Szegedu rozjížďku závodu na 1000 metrů. Obhájce bronzové medaile čeká semifinále v pátek odpoledne. Do pátečního semifinále deblkanoí na kilometru s přehledem postoupili také bratři Martin a Petr Fuksové. V rozjížďce skončili třetí. Uspěl i čtyřkajak Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel a Jakub Zavřel, který byl v rozjížďce druhý. Do finále neolympijské pětistovky postoupila deblkanoe Filip Dvořák, Tomáš Janda.

Mistr světa z roku 2014 Dostál vyrazil svižně a od začátku se usadil v čele. V závěru kontroloval první pozici, nefinišoval. Naplno v závěru rozjížďky nejeli ani Fuksové, kteří se chtějí na kilometru kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu. Na čínskou a kubánskou posádku dnes nestačili, ale před ostatními měli velký náskok. Do semifinále postupovalo šest deblkanoí.

Povedený vstup do šampionátu měl i elitní český čtyřkajak na olympijské pětistovce. V rozjížďce nestačil jen na favorizované Němce, za kterými zaostal o 66 setin. Pro čtyřkajak je MS jedinou šancí zajistit Česku místo na OH v Tokiu. Postupovat bude deset lodí, ale vzhledem k nutnému zastoupení čtyř kontinentů to bude zřejmě jen sedm evropských. Semifinále, které je pro postup na OH klíčové, je na programu až v sobotu.

Na olympijské dvoustovce těsně postoupila z rozjížďky kanoistka Jana Ježová. Obsadila šestou příčku, což byla poslední pozice zaručující účast v semifinále. Jinak by musela spoléhat na čas. Výrazně se neprosadila ani na deblu s Lenkou Jandovou, kde pomýšlí na olympiádu. V rozjížďce porazily jen jednu loď, ale i sedmá příčka jim na semifinále stačila. Stejně dopadl ženský čtyřkajak Štěpánka Sobíšková, Anna Kožíšková, Eliška Betlachová, Anežka Paloudová.

Z českých zástupců v dnešních semifinále neolympijských disciplín uspěli jen Dvořák s Jandou, kteří účast ve finále vybojovali v závěrečných metrech. Dlouho se pohybovali na nepostupové čtvrté pozici, ale ve finiši o 37 setin předstihli běloruskou posádku.

Na finále pětistovky naopak nedosáhl Jan Štěrba, který se letos nedostal do elitního českého čtyřkajaku. Při prvním individuálním startu na MS obsadil osmatřicetiletý reprezentant v semifinále čtvrté místo. Finále A mu uteklo o jednu příčku, ale o více než sekundu.

Dvořák před semifinále na deblkanoi dopoledne ze třetího místa jasně postoupil do semifinále neolympijské pětistovky. Deblkajak Jan Vorel, Vilém Kukačka na neolympijské distanci 500 metrů skončil v rozjížďce pátý, což rovněž stačilo na semifinále.

Čtyřkanoe Kryštof Hájek, Daniel Kořínek, Ivan Procházka a Antonín Hrabal měla daleko k prvním třem místům zajišťujícím přímý postup do finále. V rozjížďce skončili na posledním pátém místě, což jim vzhledem k nízkému počtu přihlášených posádek stačilo na semifinále.