Dostál i bratři Fuksovi na deblu jsou ve finále MS kanoistů

Kajakář Josef Dostál i bratři Petr a Martin Fuksovi na deblkanoi jsou ve finále mistrovství světa na olympijském kilometru. Obhájce bronzové medaile Dostál postoupil v Szegedu do boje o medaile z prvního místa v semifinále. Fuksovi mohou dál živit sen o zisku postupového místa na olympiádu po třetím místě v semifinále. Kanoista Filip Dvořák vyhrál semifinále neolympijské pětistovky, finále téže neolympijské distance pojede i deblkajak Jan Vorel, Vilém Kukačka.

Mistr světa z roku 2014 Dostál v semifinále dlouho výrazně zaostával za Australanem Jeanem van der Westhuyzenem a Britem Thomasem Lustym, ale tušil, že závod přepálili, a v poslední čtvrtině trati si dojel pro vítězství. Nepředstihl ho ani mocně finišující Slovák Peter Gelle. Australan a Brit se nakonec propadli mimo postupové pozice. Finále Dostála čeká v sobotu ve 12:14.

Dopoledne Dostál uspěl v rozjížďce na deblkajaku s Radkem Šloufem, se kterým se snaží vybojovat olympiádu na kilometru. V rozjížďce dojeli druzí za Australany. Druhou pozici uhájili o šest setin před norskou posádkou. Semifinále deblkajaků na kilometru pojedou v sobotu v 15:30, takže Dostál bude mít jen zhruba tři hodiny na regeneraci.

Fuksovi podle očekávání svedli v semifinále souboj o třetí postupové místo hlavně s Italy. Favorizovaní Němci a Rusové obsadili první dvě pozice. Čeští reprezentanti se tři čtvrtiny tratě pohybovali těsně za posádkou z Apeninského poloostrova. V závěru ale nastoupili a vybojovali vytoužený postup. Ve finále, které pojedou v sobotu ve 12:03, potřebují porazit alespoň jednu loď, aby Česku zajistili místo na OH 2020.

Pro Martina Fuksu bylo dnes semifinále na deblu důležitější než dopolední rozjížďka na kilometru, kde obhajuje stříbro. Tam se snažil ušetřit síly, přesto postoupil z prvního místa. Většinu rozjížďky jel vyrovnaně s Číňanem Čeng Pcheng-fejem. V závěru mu ale pár záběry nastoupil, poodjel a nechal ho o více než sekundu za sebou. Nemusel ani finišovat. Semifinále pojede v sobotu odpoledne.

Kanoista Dvořák na pětistovce zatím zdárně zastupuje Fuksu, který má z této neolympijské tratě dva světové tituly, ale letos ji vynechává. Vyhrál své semifinále a bude v sobotu ve 12:40 bojovat o medaile. V semifinále uspěli i členové zlatého čtyřkajaku z loňského MS juniorů Vorel a Kukačka. Obsadili třetí příčku se ztrátou necelé sekundy na vítězné Španěly a s velkým náskokem na nepostupovou čtvrtou pozici. Finále pojedou v sobotu hned po Dvořákovi ve 12:48.

Ze čtvrtého místa v rozjížďce postoupil do semifinále na neolympijské dvoustovce deblkajak Filip Šváb, Ondřej Bišický. Boj o olympijská místa podle předpokladů skončil pro kanoistku Janu Ježovou a kajakáře Švába na dvoustovce, kteří nepostoupili do finále. Ježová obsadila v semifinále pátou příčku a pojede finále B, Šváb skončil šestý a čeká ho finále C.