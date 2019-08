Českou ponorku vítr topil, ale odolala i norským větroplachťákům

Už v přípravě si vyslechli žertovné narážky, že jejich deblkajak připomíná ponorku. Více než metrákový Josef Dostál vpředu, o třicet kilogramů lehčí Radek Šlouf za ním. Když ale zapnou na plné obrátky, jejich loď se ladně posouvá po hladině, jako to předvedli v rozjížďce světového šampionátu v Szegedu. Druhé místo znamenalo jasný postup do sobotního semifinále.

Oproti předchozím dnům se v Olympijském komplexu zvedl vítr, který lodě popoháněl vpřed. „Jen my bychom si přáli mít ten vítr proti nám, takhle nás to trochu topí,“ popisoval Šlouf. S ohledem na rozdílné tělesné proporce obou kajakářů by případné otočení větru znamenalo velkou výhodu.

„Jak jsem těžký, tak se nám v té rychlé jízdě špička zvedne, ale ne natolik, aby byla schopná správně prorážet ty vlny. V proťáku umím jezdit líp a Radek, jak je schovaný za mnou, by ho vůbec nepocítil,“ vysvětluje Dostál, bývalý mistr světa na olympijském kilometru. „Ale tady stačí změna teploty o pár stupňů, vítr začne foukat odjinud a ty vlny hned lehnou,“ připomíná.

V Szegedu se opět o něco oteplilo, černé kšiltovky na hlavách české dvojice přitahovaly ještě více slunečních paprsků. „Ale já si ji každé tři minuty namáčím a při závodě mě pak krásně studí na hlavě,“ vysvětloval Dostál.

Ve své rozjížďce si Češi poradili i s posádkami, kterým aktuální povětrnostní podmínky vyhovují papírově mnohem víc, norskou dvojici porazili o šest setin. „Jak říká Radek, oni jsou takoví větroplachťáci, jim tyhle podmínky sedí. Tak jsme rádi, že jsme před nimi dokázali uhájit to druhé místo, i když jsem se v závěru bál, že půjdou před nás,“ oddechl si Dostál s tím, že by jim zdárný finiš měl přinést lepší pozici v semifinálové bitvě.

Spokojení Josef Dostál (vlevo) a Radek Šlouf po rozjížďce na MS v Szegedu.

Ivana Roháčková

Pouze Australané, kteří před dvěma lety v Račicích dosáhli na titul mistrů světa, si jeli svůj vlastní závod. „V jednu chvíli jsme je stahovali, ale oni si první místo kontrolovali. My počítali, že půjdou rychle dopředu, začínají takhle vždycky a pak občas tuhnou, ale dneska vydrželi až do konce,“ hodnotil Šlouf.

Ten má před sebou ze závodního pohledu volné odpoledne, zatímco Dostála čeká v 18.07 (živě na ČT sport) semifinále na singlu. „Moc sil jsem nepošetřil, ale beru to jako dobré rozjetí,“ hodnotil.