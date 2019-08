Naplnění mise Fuksových je blízko! Martin vydal tajemný zvuk, pak se cítil jako Brendel

Už když dopoledne Martin suverénně vyhrál svoji rozjížďku na singlu, předpovídal večerní scénář semifinále na deblkanoi: „Ujedou Němci a Rusové a my s bráchou budeme bojovat o třetí postupové místo s Italy.“

Nemýlil se, ještě 250 metrů před cílem za dvojicí favoritů měli navrch Italové. Jenže Češi předvedli parádní finiš, v poslední čtvrtině trati byli nejrychlejší, loď kopli do cíle a při své společné premiéře na MS na této trati slavili finále.

Dobře naladění Petr (vlevo) a Martin po semifinále mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

Na břeh z lodi vylezli zadýchání, ale také pořádně šťastní. „Doufal jsem, že brácha ještě nějaké síly na finiš má. Tak jsem to nechal na něm a já už to jen šolíchal,“ vtipkoval starší ze sourozeneckého dua Martin, který ze své pozice zadáka zkusil v průběhu jízdy bratra ještě popohnat.

„Ale vydal jsem ze sebe jen nějaký zvuk jako Hueee. Ani nevím, jestli mě brácha slyšel,“ říkal. „Neslyšel,“ zakroutil hlavou Petr. „Ale jak jsem zabral, Péťa to musel trochu cítit. Když stahujete lodě před sebou, je to super pocit. Už vím, jak se cítí Brendel, když mě dojíždí,“ s úsměvem připomněl Martin svého osudového německého rivala na singlu.

Petr (vpředu) a Martin Fuksové si jedou pro postup do finále mistrovství světa.

Ivana Roháčková

Důležitými závody už je ošlehaný, pro Petra bylo semifinále mistrovství světa životním startem. „Já byl nervózní už týden před šampionátem. Ale na finiš jsem síly ještě měl a když jsem viděl, jak dotahujeme i Rusy, tak mě to strašně nakoplo,“ líčil Petr Fuksa.

Do Tokia postupuje osmička nejlepších deblkanoí, čeští bratři tak potřebují ve finále porazit aspoň jednu posádku. „Hodně důležitý krok jsme udělali a ve finále prostě zase pojedeme od začátku do konce naplno a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává Martin Fuksa.