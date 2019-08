Je to ztracené, lekli se Češi. Parádním finišem oživili olympijský sen

V polovině semifinále byli šestí, s olympijskými ambicemi českého čtyřkajaku to vypadalo hodně zle. „To jsem si říkal, že to je úplně… Ztracený,“ hledal slova háček posádky Jakub Špicar. Za cílem ale mohl slavit s rukama nad hlavou, Češi se probili na třetí místo, které jim zajistilo účast v nedělním finále (od 13.21).

Z prvních dvou míst postoupili podle očekávání Slováci a Maďaři, o třetí místo si to rozdali Češi ve složení Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel s Italy. „Sice byli před námi, ale já věřil, že je ve finiši smázneme,“ správně předpokládal Havel.

Starty trápí českou posádku dlouhodobě, světové semifinále nebylo výjimkou. „Nesedl nám, byli jsme pomalejší než ostatní lodě,“ přitakával nejzkušenější člen čtyřkajaku Havel.

„Ale máme silné finiše. A jak sedím vepředu, viděl jsem nejlépe, že jsme třetí. Byl jsem rád, že tam kromě těch prvních dvou lodí nikdo nebyl,“ hlásil s úlevou Špicar.

Do akce šli Češi po dvoudenní pauze. „Byla nekonečná, vůbec to neutíkalo. Asi nejdelší čekání, co jsem zažil,“ přiznával Špicar.

Český čtyřkajak ve složení (zpředu) Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel při rozjížďce na mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

„Také jsem se vzbudil před finále snad nervóznější než na olympiádě v Riu. Dopoledne jsme byli zase na vodě a viděl jsem, že nám to jde, tak to ze mě spadlo,“ popisoval majitel dvou bronzových medailí z olympijských her Havel.

K tomu, aby mohl český čtyřkajak bojovat za rok i o třetí cenný kov, musí ve finále porazit aspoň dvě lodě. Nominaci do Tokia si totiž zajistí sedm nejlepších evropských čtyřkajaků a žádný z jiného kontinentu do finále nepostoupil.

„Trochu jsme doufali, že se tam i nějaká mimoevropská loď dostane, ale bohužel to nevyšlo. Prostě musíme skončit do sedmého místa,“ ví Zavřel.