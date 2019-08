Nejšťastnější brambory. Češi křičeli radostí i po čtvrtém místě

Kdo říká, že čtvrté místo je pro sportovce to nejsmutnější, neviděl oslavy českého deblkajaku Josef Dostál, Radek Šlouf. Jejich radostný řev se rozléhal Olympijským komplexem v Szegedu, Dostál zářil dokonce mnohem víc než po sobotním zisku světového stříbra na kilometru.

Postup do Tokia si dali jako cíl společné cesty, když se domluvili na letošní spolupráci. Šestadvacetiletý Dostál už olympijskou atmosféru zažil dvakrát a z her má tři medaile, o dva roky mladší Šlouf bojoval o svoji olympijskou premiéru. K tomu Češi potřebovali skončit mezi šesti nejlepšími na světě.

Dlouho to ve finále vypadalo, že svůj cíl nesplní, ale postupně se prokousávali z osmé pozice až na čtvrtou. „Jsme tam,“ otáčel se za cílem Dostál na svého parťáka, jenže Šlouf nevěřil, dokud výsledky neskočily na světelnou tabuli. „Radši jsem čekal, než bych spustil radostný řev a my pak byli sedmí. A taky jsem se potřeboval vydýchat,“ usmíval se Šlouf.

S trochou nadsázky se výsledkem ani příliš stresovat nemusel, v kanoistice funguje jako vědma. „Před třemi lety jsem jezdil s Tomášem Veselým třiadvacítky a říkal přítelkyni, že by bylo super, kdybych se vrátil jako mistr světa. A ono se to povedlo. Teď jsem jí říkal, že asi medaili mít nebudeme, ale skončíme čtvrtí, a zase to vyšlo,“ smál se Šlouf.

Jednu velkou medaili už má doma, když na mistrovství světa v Račicích získal bronz se čtyřkajakem. „Ale myslím, že tam jsem se radoval o trošku míň, protože dostat se na olympiádu je to, proč kanoistiku odmala dělám,“ rozplýval se rodák z Plzně, který přesel k Dostálovi do skupiny po minulé sezoně.

Josef Dostál (vpředu) a Radek Šlouf po finále mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

„V juniorech jsem na tom byl tak, že nebyl důvod mě vzít do Dukly. Ale díky trenérovi Honzovi Součkovi mě tam přijali a někam jsem se posunul. Teď jsem zase potřeboval nový impuls, a ten mi dali Pepa a Karel,“ děkuje parťákovi a kouči Leštinovi.

„Mně se na podzim líbilo, jak Radek pádluje. Máme trochu jinou techniku než ostatní skupiny a on se tu naši rychle naučil. Na jaře už zepředu nebylo vidět, že tam Radek je, a zezadu vypadal jako moje zmenšenina,“ usmíval se robustní Dostál.

K první společné medaili jim v Szegedu chybělo pouhých 23 setin. To však veselá dvojka vůbec neřešila. „Mě to nemrzí vůbec. Sice je pravda, že poprvé od roku 2014 mám z mistrovství světa jedinou medaili, jak jsem tu nejel pětistovku, ale ke stříbru mám bramborovou a ta se počítá aspoň za půl,“ vykládal Dostál.

Japonsko i Maledivy

V sobotní bitvě na singlkajaku skončil druhý za Maďarem Bálintem Kopaszem, který hnán nadšenými fanoušky Dostálovi v závěru ujel. „V té kulise jsem se přes bubny nemohl soustředit ani na svůj dech, bylo to nepříjemné,“ přiznával po sobotním závodě. „Chtěl jsem pochopitelně vyhrát, ale Maďar byl lepší,“ sportovně uznal.

Cesta do Japonska ho se Šloufem čeká už letos, 12. září se v Tokiu jede předolympijská regata. „Ale nejdřív vyrazím do Norska na ryby a pak s přítelkyní na Maledivy,“ těší se na odpočinek s lyžařkou Kateřinou Pauláthovou.

„Ještě před tím máme večírek jako po každé sezoně,“ doplňuje Šlouf. „Ale neříkej kde, nebo přijde spousta lidí,“ s úsměvem ho káral Dostál.