Jsou na olympiádě, nebo ne? Bratři žijí v nejistotě, spoléhají na velkého bosse

Už před cestou na mistrovství světa do Szegedu kanoista Martin Fuksa vyhlašoval: „Individuální medaili bych vyměnil za postup na olympiádu s bráchou na deblkanoi.“ Cenný kov si ale ze světového šampionátu poprvé od roku 2014 nepřivezl, když skončil na kilometru pátý. A olympijská místenka pro rodinné duo? Ta je obestřena tajemstvím.

Pravidla na první pohled vypadala celkem jednoznačně. Nejlepších osm deblkanoí z mistrovství světa si zajistí účast na olympiádě. Pro české bratry to znamenalo, že musejí ve finále porazit aspoň jednu loď.

To se jim ale nepovedlo, zlomení dojeli ve finále poslední s výraznou ztrátou. „Asi 300 metrů před cílem jsme dostali vlnu od Kubánců, kteří dojeli druzí. Chvilku se na ní dá jet, ale když vás přejede, hází loď ze strany na stranu a stahuje vás k bójím, kde ani nemůžete moc pádlovat, abyste nebyli diskvalifikovaní. To už se pak nedá jet,“ vysvětloval mladší z dvojice, jednadvacetiletý Petr Fuksa.

V neděli si pátým místem zajistil nominaci do Tokia na singlu jeho o pět let starší bratr Martin, jako majitel olympijské místenky by ale už nemohl bojovat o další účastnické místo na evropské dokvalifikaci příští rok v Račicích. Konec nadějí pro českou deblkanoi? Ještě ne.

Mistr světa na singlu, Brazilec Isaquias Quieroz Dos Santos, si totiž vyjel olympiádu i na deblkanoi, a tak se jedno účastnické místo posune. Ale z pravidel není zcela jasné, jestli na singlu, nebo deblkanoi, což by samozřejmě vyhovovalo Fuksovým.

Zklamaní Petr (vpředu) a Martin Fuksové po finále na mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

„Dle výkladu pravidel by se měla místa přerozdělit tak, že by se tam Petr dostal,“ věří šéftrenér Pavel Hottmar. Jenže mezinárodní kanoistická federace ICF nepatří zrovna k nejpružnějším organizacím, a tak si na verdikt dává čas deset pracovních dnů.

„Podle pravidel věřím, že se tam dostaneme. Ale může záležet i na tom, kdo jak komu poleze do zadku, na což já úplně nejsem,“ tvrdí Martin Fuksa.

„Já doufám v našeho největšího bosse Martina Doktora, že je to nějaký šampion, má tam slovo a popere se o nás,“ spoléhá na dvojnásobného olympijského vítěze z Atlanty, který je nyní sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.