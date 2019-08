Olympiáda bez parádní české lodi. Jsme ohromně zklamaní, přiznal šéftrenér

Medailově to byl pro Česko nejméně úspěšný šampionát od roku 2011, kdy se shodou okolností závodilo rovněž v Szegedu. Jenže úspěšnost letošního mistrovství světa se poměřovala spíše optikou olympijských nominací, a ani ta pro Česko nevyznívá úplně příznivě.

Z osmi míst, které mohli kanoisté v Szegedu reálně získat, mají v tuto chvíli jisté tři zásluhou kanoisty Martina Fuksy a kajakářů Radka Šloufa s Josefem Dostálem (každý závodník může získat jen jedno místo).

Český čtyřkajak ve složení (zpředu) Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel při rozjížďce na mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

„Klíčový byl z pohledu olympijských nominací pro nás čtyřkajak a jsme všichni ohromně zklamaní, že se to nepovedlo,“ neskrýval šéftrenér Pavel Hottmar.

Češi jeli v sestavě Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel. První nelehký krok v podobě postupu do finále zvládli, jenže v něm potřebovali pokořit aspoň dvě posádky. Nedostali za sebe ani jedinou. „Nebyla to úplně pokažená jízda, dojezd byl těsný,“ smutnil nejzkušenější člen posádky Daniel Havel, jenž v lodi zůstal jako jediný z bronzové olympijské posádky. Od vytoužené sedmé příčky je dělilo 31 setin.

„První půlku trati jsme na naše poměry měli docela dobrou, ale pak nám chyběly síly v závěru,“ posteskl si Havel. Ze Szegedu se sice do Tokia nominoval deset posádek, jenže zastoupeny musely být i další kontinenty.

„Je smutné, že jsme byli devátí a lodě jako Austrálie nebo Kanada, které jely malé finále, měly jistou nominaci už po semifinále. Holt je ten systém tak nastavený,“ pokrčil rameny Havel.

„Kluci i trenéři do toho dali, co mohli, už postup do finále byl extrémně náročný. A pak byli šest desetin od medaile,“ zalitoval Hottmar. „Kdyby o špičku předjeli osmou loď, pravděpodobnost, že by se v rámci přerozdělování míst do Tokia mohli dostat, by byla ještě slušná, ale takhle to bohužel vypadá, že máme smůlu,“ uznal šéftrenér.

Další šance v Račicích

Kanoistická výprava pro hry v Tokiu tak bude skromná. V Račicích se příští rok před Světovým pohárem pojede evropská dokvalifikace, ale čtyřkajaku už se netýká a další posádky na postup mnoho šancí nemají. „Bude to tam ještě těžší než tady v Szegedu,“ uvědomuje si Hottmar.

Olympijská místa si rychlostní kanoisté sice vyjíždějí pro svoji zemi. Kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa nemají doma konkurenci, teoreticky by při množství kvalitních kajakářů mohlo příští rok být ve hře druhé místo na deblkajaku. Hottmar ale nepředpokládá, že by se úspěšná posádka měnila.

„Všichni si můžou spočítat, že největší šance má Pepa, který šest let vozí medaile z velkých akcí. A vzhledem k výsledku, který tu kluci předvedli, předpokládám, že Pepa nebude chodit po břehu a hledat nového parťáka,“ pousmál se.