Atraktivní blondýnka řádí na moři. Čeká na správný vítr

Plní si svůj sen. Kiteboardistka Paula Novotná. Blonďatá kráska cestuje po světě, po nejhezčích místech a plážích. Díky sportu, který si vybrala. „V ČR se dá v podstatě trénovat jen na suchu, v posilovně. Jinak trénuji v zahraničí, kde trávím tak sedm měsíců z roku,“ říká jediná Češka, která jezdí Světový pohár. Na to, jaké triky na vodě předvádí, se podívejte ve videu.

Jenom idylka to ale není. Musíte mít pořádně natrénováno a být hodně psychicky odolní. Abyste při závodech ustáli čekání na správný vítr. „Musíte být připraveni každý den, nikdy nevíte, kdy půjdete do akce. Vše se upravuje podle podmínek. Výběr triků i výběr kitů. Cestuji se šesti, od největšího po nejmenší, a volím podle toho, jak fouká," vysvětluje Paula Novotná.

Paula Novotná při tréninku

S kiteboardingem začala ve čtrnácti letech. Díky rodičům, které ale nejdřív musela přemlouvat. „Začali s kitováním, když mi bylo deset. Já tehdy chtěla taky, ale oni se o mě ještě báli, protože nebylo tak bezpečné vybavení jako teď. A já byla lehká a malá. Nakonec jsem je ovšem přemluvila."

A brzy se dostavily první úspěchy. V roce 2012 se Paula Novotná stala juniorskou mistryní Evropy ve freestylu. O rok později vyhrála Jihoafrický pohár a také začala jezdit Světový pohár. V něm je jejím největším úspěchem červencové vítězství na Fuerteventuře. „Podmínky nebyly vůbec lehké. Silný vítr, rozbouřené moře. Ale všechno jsem ustála a byla nesmírně šťastná."

Paula Novotná po vítězství na Fuerteventuře

Ve zbývajícím třech letošních závodech Světového poháru by se na stupně vítězů chtěla probojovat znovu. A má i další cíle. Třeba ten, dostat se za pět let na olympijské hry do Paříže. Kiteboading tam bude mít svoji premiéru a Paula Novotná u toho nechce chybět.