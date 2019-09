Olympijská oslava? Ukápla slza, pak hrála Zagorová

„Když jsme se o nominaci dozvěděli, udělali jsme si menší sešlost na posvícení, nachystali nám i čelenky ve stylu kamikaze, loga Tokia 2020,“ vypočítává mladší ze sourozenců Petr Fuksa. Právě jemu se otevřela cesta na olympiádu až téměř týden po světovém šampionátu v Szegedu, kde se o nominace bojovalo.

V Maďarsku dojel s bratrem na deblkanoi devátý, postup měla jistý osmička nejlepších. V ten moment si jednadvacetiletý kanoista myslel, že si na olympijskou premiéru bude muset ještě čtyři roky počkat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ‼️WE DID IT ‼️🇯🇵🇯🇵 #roadtotokyo#FuksičTeamdoTokya#czechteam Příspěvek sdílený Petr Fuksa (@pfuksa),Srp 30, 2019 v 5:56 PDT

„Jenže pak v zázemí mi (šéftrenér) Pavel Hottmar četl pravidla a říkal, že je naděje, kdyby Máťa i Brazilec dos Santos postoupili na singlu, měl by Brazilec vyjetá dvě místa, a to jedno by se mohlo přesunout na mě. Ale to jsem nevěděl, jestli to neříká jen proto, abych se cítil líp,“ přiznával.

„Já věděl už předtím, že ta varianta existuje,“ přiznával zkušenější z bratrské dvojice. „Ale nechtěl jsem na to spoléhat, proto jsem ani bráchovi nic neříkal,“ vysvětloval. Nejistota skončila minulý pátek, kdy Martin radostnou novinu zavolal bratrovi. „To jsem i slzu uronil,“ přiznal Petr Fuksa poté, co si splnil klukovský sen.

„Když jsem hrál fotbal, vždycky jsem si chtěl zahrát Ligu mistrů, co jsem začal s kanoistikou, toužím po olympiádě,“ vyprávěl. Také se hned o radost podělil s tátou a dědou, kteří posádku trénují. „Táta říkal, že je to super, ale má zrovna moc práce, tak mu to mám povyprávět potom,“ usmíval se.

Petra Fuksa starší na sobě velké emoce nedává znát. Sám byl úspěšným kanoistou, získal dva světové tituly na čtyřkajaku. Teď bude mít oba syny na olympiádě, což by mnoho ambiciózních rodičů bralo jako splněný sportovní sen.

„Já jsem hlavně rád, že kluci něco dělají a neflákají se. I kdyby na olympiádu nejeli, jsem spokojený, jak sportují,“ ujišťuje.

Nominaci si oba vyjeli pro Česko, ale pokud nepřijde zranění či výrazný pokles formy, nikdo by Fuksovy ohrozit neměl. Podle nových pravidel by pak mohl Petr doplnit Martina i na singlu. „Ale zatím to nemám v plánu. Když jsem viděl, jaká je konkurence,“ přiznává mladík, jehož teď nejvíce zaměstnává příprava na maturitu.

„Já s tím souhlasím, aby Martin pak nebyl nervózní, že mu brácha natrhne frak,“ rýpl si tatínek do dvojnásobného mistra světa na pětistovce. „Myslím, že Péťa moc dobře ví, že na mě ještě nemá. Spíš bych byl nervózní, aby dojel včas na start, musel bych se o něj starat, jak je rozjívenej,“ s úsměvem kontroval Martin Fuksa.