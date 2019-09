Velkou krizi zahnal pražský kotel. A Hilgertová byla opět nadšená

Dobilo vás domácí publikum energií? I přes drobný déšť byly tribuny zaplněny…

Minulý týden jsem měla hodně velkou krizi na svěťáku, teď jsem se z toho myslím vyhrabala právě i díky atmosféře v Troji. Zase jsem měla velkou chuť do závodění, chtěla jsem se předvést. Přece jen je to závod doma, kde nechcete zajet špatnou jízdu. Určitě mi lidi dodali energii a motivaci.

Ze semifinále jste postoupila jako poslední desátá, o dvanáct setin.

Až na jednu chybu jsem jela fakt dobře. Bohužel pak ve finále se mi nepovedly kombinace, které jsem v semifinále zajela krásně, což mě fakt mrzí, protože jedna z nich je moje nejoblíbenější tady na kanále a štve mě, že jsem ji zkazila.

Kajakářka Amálie Hilgertová během semifinálové jízdy SP ve vodním slalomu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Se sedmým místem jste spokojená? Je to váš nejlepší letošní výsledek ve Světovém poháru…

Jsem nadšená, že jsem jela finále. Byl to takový můj sen, přece jen nejsem ještě úplně pravidelný účastník. Zvlášť tady v Troji je to vždycky hodně těžké, protože to tu bývá vyrovnané. A ve finále jsem si polepšila z desítky na sedmé místo, s tím jsem spokojená.

V neděli odpoledne vás tu čeká ještě závod v kajakkrosu, který se jede jako mistrovství světa. Těšíte se?

Mám ke krosu takový zvláštní vztah. Většinou se na něj předem netěším a říkám si, proč do toho sakra jdu. Ale když už se postavím na start, tak mě to začne strašně bavit. Takže zase věřím, že to těšení přijde.

Amálie Hilgertová při semifinále v kategorii K1 v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Hraje v závodech, kdy proti sobě v jízdách stojí čtyři kajakáři, nějakou roli taktika?

Mně se právě líbí, že ta žádná taktika není zapotřebí. Při slalomu se musíte hrozně soustředit na jízdu, jak to chcete projet. Všechny pohyby jsou docela přesně dané předem. V krosu jste na rampě se třemi dalšími lidmi a nevíte, co se bude dít, nemůžete taktizovat. Takže je to pro mě takové odreagování od toho plánování.

Nehrozí při kontaktech i nějaké zranění?

Může se něco stát, ale zatím se mi naštěstí nic nestalo, tak snad to tak zůstane…

Dalším závodem je pak mistrovství světa ve španělském Seu na konci září. Jak se těšíte na tamní trať?

Já se tam zatím nikdy nedostala ani do semifinále, tak doufám, že si letos polepším. Nikdy mi to tam moc nešlo, ale jak jsme tam delší dobu trénovali, začalo se to zlepšovat. Doufám, že až tam teď přijedu, zase se mi tam bude jezdit tak, jako když jsme naposledy odjížděli.