Seemanová už má jasno. Po olympiádě bude plavat na univerzitě v Kentucky

Seemanová naznačila své budoucí kroky již před červencovým mistrovstvím světa v korejském Kwangdžu, o detailech ale nechtěla hovořit do podpisu smlouvy, kterou se zavázala spojit svou plaveckou budoucnost s Louisville.

„Měla jsem to v hlavě už dlouho, vážněji jsem to začala zkoumat ve druhém ročníku střední školy v roce, kdy jsme měli mistrovství světa juniorů v Indianapolis. Předtím jsme byli na soustředění právě v Louisville, kde jsem měla možnost vidět jejich tréninkové zázemí, kampus, jídelnu... To byl impuls, který mi potvrdil, že bych to opravdu chtěla zkusit," líčila Seemanová v telefonickém rozhovoru se Sport.cz ze soustředění ve španělské Calelle.

Trenérka Petra Škábová o University of Louisville "Pod rukama trenéra Albiera prošly mistryně světa, olympijské vítězky, aktuálně u něj plave třeba Mallory Comerford, která byla na MS v Kwangdžu sedmá na stovce kraul. Líbil se mi jeho přístup, že přijel do Prahy a osobně představil rodičům program, který chce Báře nabídnout. Už nyní spolu ladíme trénink, aby měl za rok na co navázat."

Vycházející hvězda českého plavání měla možnost vybírat z více nabídek, které zpoza oceánu přišly. Proč zvítězilo Louisville a jeho plavecký kouč Arthur Albiero? „Ve třeťáku mě začaly oslovovat americké univerzity, ozvala se spousta trenérů a nabízeli mi plné stipendium. Od většiny jsem slyšela, že mají tu nejlepší školu, skvělé podmínky a dovedou mě k olympijské medaili. To mě spíš trochu zklamalo, přišlo mi to jako mazání medu kolem pusy. Vím, že to takhle jednoduché není," vyprávěla Seemanová.

Trenér nesliboval

Brazilský rodák s americkým občanstvím, který vede plavání v Louisvillu už od roku 2003, přišel s jinou rétorikou. „Prostě řekl ‚Nevíme, jestli ti to u nás bude vyhovovat a budeš nejlepší, ale uděláme pro to maximum a budeme tě maximálně podporovat. Pojďme to zkusit a uvidíme.' Ten realistický pohled mě přesvědčil. Plus jsme řešili spoustu věcí okolo, nejen plavání. Pak přijel i do Prahy, setkal se s rodiči. Byl se podívat i na bazénu na Strahově - mimochodem označil naše podmínky za neuvěřitelné," usmívala se Seemanová.

Další čeští (českoslovenští) plavci, kteří studovali/studují v USA Věra Kopřivová, Rutgers University (New Jersey) Tereza Grusová, Rutgers University (New Jersey) Martina Moravčíková, University of Tennessee Martina Moravcová, Southern Methodist University (Texas) Petra Klosová, Southern Methodist University (Texas)

Za oceánem držitelka českého rekordu na všech kraulařských tratích od 50 do 400 metrů absolvuje čtyřletý bakalářský program, konkrétní obor ale ještě vybraný nemá. „Láká mě buď sportovní psychologie, nebo oblast sportu, médií a marketingu," prozradila.

Sentiment necítí

V rozhodování o budoucnosti byla velkou oporou naděje českého plavání trenérka Petra Škábová, která sama absolvovala čtyřletý studijní program na univerzitě v Iowě na přelomu tisíciletí. „Samozřejmě jsem to s Péťou řešila. Doporučila mi to všema deseti. Jinak moje plány příliš velkou podporu v Česku nemají, rozhodně neslyším něco ve smyslu ‚To je super'," přiznala Seemanová.

Česká rekordmanka na 200 m prsa Martina Moravčíková o studiu v USA "Odcházela jsem jako průměrný plavec, ale na dobrou školu v rámci NCAA a určitě mi to hodně pomohlo. Bára by měla mít podobné podmínky, Louisville patří k tomu nejlepšímu. Jít touto cestou není to pro každého, ale Báře věřím. Je zvyklá dát do každého tréninku maximum a to tamním trenérům vyhovuje. A už vůbec nemluvím o životních zkušenostech..."

Škábová vede majitelku dvou zlatých a jedné stříbrné medaile z loňské olympiády mládeže osmým rokem, podle Seemanové ale po sentimentu, že se jejich cesty rozdělí, není stopy. „Takhle o tom nepřemýšlíme. Zakázali jsme si říkat nadcházejícímu roku olympijská sezona a ani příliš neprožíváme, že jsme spolu možná naposled," poznamenala.

Po úspěšné maturitě Seemanová naskočila v červnu do plného tréninku, během školy dostávala víc volna na vzdělání. "První soustředění po maturitě bylo smrtící," vzpomínala se smíchem. "Teď už jedu klasiku. Dvě hodiny ráno, dvě hodiny odpoledne a k tomu suchá příprava. Ale pořád mi Péťa nechává i po dohodě s Arthurem nějaké rezervy, abych se měla pořád kam posouvat," dodala královna českého kraulu.