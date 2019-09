Peklo v bazénu i posilovně. Takhle exmanžel Hosszúové mučí italskou naději

Manželství Tusupa a Hosszúové zkrachovalo loni a americký bouřlivák poté z plaveckého prostředí zmizel. „Dal jsem si úplný odstup. Ponořil jsem se do světa golfu, kde pro mě bylo všechno úplně nové, plavání jsem úplně přestal sledovat. Když přišla nabídka, hlavou mi proběhlo ‚Můj bože, musím si nastudovat tolik věcí!' Kdo dominuje, jak se změnila struktura soutěží, kdy je vlastně olympiáda? Začal jsem na plavání myslet zase 24 hodin denně," vysvětlil.

Za Cusinatoovou se jednatřicetiletý kouč odstěhoval do tréninkového centra ve dvacetitisícovém městečku Cittadella a bezprostředně po přesunu na sever Itálie začal hrnout na sociální sítě seriál vlogů s názvem Olympic Dark Horse, kde nechává veřejně nahlédnout pod pokličku svých tréninkových metod. Vedle Italky v miniskupině plave ještě nadějný Maďar, 15letý Zsombor Bujdosó, který k plavání přišel trochu netradičně z vodního póla.

"Překvapilo mě, jak dobře se adaptuje"

Krev v dosud vydaných dílech k vidění nebyla, zato potu a slz již proteklo nepočítaně. V jednom z dílů leží Cusinatoová po skončení tréninku bezvládně na kraji bazénu a na Tusupova povzbuzující slova reaguje směsicí vyčerpaného smíchu a pláče.

„No tak, vedla sis skvěle! Jsem na tebe fakt pyšný. Přesně takové výkony tě dovedou k vítězství," říká americký kouč. „Tohle byl oficiálně nejhorší trénink všech dob. Nikdy v životě jsem nebyla tak vyčerpaná. Ale dokázala jsem ho dokončit, přestože jsem pak deset minut nemohla mluvit," dodává italská závodnice později zabalená do ručníku. „Překvapilo mě, jak dobře se adaptuje, vede si vážně dobře," dodává Tusup.

Italská plavkyně si letos prošla výkonnostní krizí, řešila zdravotní problémy, vyměnila trenéra. A spolupráci s Tusupem vytkla jasný cíl - olympijské hry v Tokiu. Zrušila kvůli tomu i účast na premiérovém ročníku nového plaveckého seriálu International Swimming League (ISL), který startuje letos na podzim a chce pozdvihnout profesionální plavání na roveň lukrativnějším sportovním odvětvím.

Ilaria Cusinatoová Italská plavkyně, v říjnu oslaví 20 let. Ve sbírce má stříbro z ME 2018 v dlouhém bazénu na 400 m polohově, na letošním MS v Koreji byla 12. v polohovém závodu na 200 metrů a 16. na polohové čtyřstovce.

Místo toho Cusinatoová na vlastní kůži poznává, jak trnitá cesta pod Tusupem je. „Jsme v polovině týdne a potřebujeme trochu zatlačit, zapracovat na mentální přípravě. Protože tohle je hlavně mentálně laděná jednotka. Fyzicky si vedou velmi dobře, teď je to ale o tom vyrovnat se s pocitem zničení, vyčerpání, nenechat se zlomit. A kousek po kousku si tím projít," vypráví kouč v jednom z vlogů, zatímco jeho svěřenci ve vodě vyčerpaně visí na dělících pásech.

Při tréninku v posilovně se Cusinatoová po sérii dřepů s činkou sotva odbelhá od stojanu. „Bolí to! Nemůžu ani chodit," říká trenérovi. „Ok, tak máme hotovo," reaguje podrážděně Tusup. Italka si mezitím s bolestivou grimasou prohmatává oblast kyčle. „To není kost, ale svaly okolo. Tvoje kosti jsou v pohodě. Nezranila sis kost, nezlomila sis nohu. Musíš se protáhnout, povolit to. Věř mi," přesvědčuje ji kouč.

Konverzace vyvrcholí pláčem Italky. „Tvoje tělo se s tím vyrovnává dobře, vedeš si perfektně. Jen je to pro tebe nová mentální zkušenost, nový pocit," chlácholí ji Tusup. „Je to úplně zkur...ný pocit!" vzlyká Cusinatoová. „Budeš vyřízená. Nemůžeš zvedat váhu, budovat svaly a nebýt vyřízená. Byla jsi zvyklá na nižší intenzitu," říká trenér. „Proč to ale tak bolí?" ptá se plavkyně. „Roste to. Postupně se to změní. Ale zatím jsi to nepoznala," dodává rezolutně Tusup.

Do rozluštění tajenky, zda metody amerického kouče přinesou kýžený efekt, zbývá ještě deset měsíců. Olympijské hry v Tokiu odstartují 24. července 2020 a medaile v bazénu se budou rozdělovat hned v prvním týdnu her.