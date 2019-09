Kubová po boku světových hvězd: Šance, která se nemusí opakovat

Jak jste se stala členkou týmu Katie Ledecké?

Jednotlivé závodníky si vybírali kapitáni s pomocí týmového manažera. Oslovení od DC Trident mě proto moc potěšilo a na účast jsem bez váhání kývla. Paradoxně se asi o šest dnů později ozvali ještě z Londýna z týmu Adama Peatyho, to už jsem ale měla podepsanou smlouvu. Možná bych raději plavala za Evropu, na druhou stranu mám na Američanech ráda, jak jedou přes týmového ducha. Na tu atmosféru se moc těším.

ISL vyplní celkem sedmi mítinky plavecký podzim, finále bude před Vánoci v Las Vegas. Jak se vám myšlenka seriálu, který svede dohromady ty nejlepší, líbí?

Myslím, že to budou skvělé závody, takové menší mistrovství světa. Hezké je, že závodníci různých národností bojují v jednom týmu. Bude to určitě i divácky zajímavé, navíc s možností vidět ty nejlepší plavce, kteří třeba na klasické Světové poháry zdaleka nejezdí.

Složení jednotlivých týmů je skutečně hvězdné. Ledecká, Sjöströmová, Pellegriniová, Kingová, Hosszúová, Peaty, Dressel, Le Clos a výčet zdaleka nekončí...

Pro mě bude skvělé být po boku Katie Ledecké a dalších. První závody máme v Indianapolis, pak s celým týmem přelétáme do Neapole, kde se plave hned následující víkend. Takže budeme pohromadě nějakých dvanáct dní. Jsem zvědavá, jak lidé jako Katie fungují, jací jsou mimo bazén. A těším se i na setkání s českou parťačkou Anikou Apostalon.

Po mítinku v Neapoli poletíte znovu do USA. Může být náročné cestování komplikací směrem k prosincovému ME v krátkém bazénu v Glasgow?

Může to být komplikace. Ale šance zaplavat si s nejlepšími může přijít jednou za život, to se neodmítá. Samozřejmě chci uspět i na evropském šampionátu, ale nad nabídkou z ISL jsem neváhala ani minutu. A myslím, že to nakonec takový problém nebude. Nehledě na to, že třeba hned v Indianapolis poplavu závod, jehož složení bude na úrovni finále mistrovství světa. A jen tohle srovnání je směrem k mistrovství Evropy super.