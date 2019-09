Pět z šesti českých vodních slalomářů postoupilo do semifinále MS

Pět ze šesti českých reprezentantů dnes postoupilo z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu v Seu d'Urgell. Hned v první jízdě uspěli kajakáři Vít Přindiš, Jiří Prskavec a kanoistka Tereza Fišerová, odpoledne je doplnili na druhý pokus Vavřinec Hradilek a Eva Říhová. Neuspěla pouze Kateřina Havlíčková.

Ze silné reprezentační skupiny kajakářů začal nejlépe Přindiš, který byl čtvrtý. "Vytýčil jsem si cíl sjet to první jízdou do třicítky, což se mi podařilo. Ne, že by mi bylo jedno, jak jsem dopadl, protože v neděli se startuje hodně brzy ráno, takže jsem doufal, že budu trošku výš, abych měl lepší výchozí pozici," řekl Přindiš.

Spokojený byl i Prskavec, který skončil hned za Přindišem. "V kvalifikaci člověk nechce hlavně udělat zbytečnou chybu. V prvních brankách mi to úplně nejelo. Pak jsem střed zajel výborně, bez problémů a věděl jsem, že mám najeto, tak přišla druhá chybička, když jsem chtěl jet dole přímo a otočil jsem erku. Celkově nemůžu být nespokojený. Forma je, uvidíme, jak to půjde dál," řekl letošní celkový vítěz Světového poháru.

Do opravy musel jen Hradilek, který hned na začátku první kvalifikační jízdy dostal padesátisekundovou penalizaci za nesprávné projetí branky. Druhé kolo ale zvládl bez chyby, i když v cíli u jeho jména opět dlouho svítila hvězdička a rozhodčí řešili jeho možný kontakt s brankou. Penalizaci ale tentokrát nedostal.

"Já jsem byl celkem v klidu, protože jsem věděl, že když pojedu průměrnou jízdu, tak to zvládnu, protože se mi jezdí docela dobře a mám formu. Samozřejmě druhá jízda není nikdy snadná, protože člověk nechce udělat chybu a nemůže se odvázat. Bylo by smutné končit po dvou jízdách," uvedl Hradilek, jenž si nebyl vědom, kde mohl udělat chybu. "Je to těžké. V první jízdě mi naskočil trest zpětně na základě videa. Nevím, jestli jsem jim něco udělal," řekl směrem k rozhodčím.

Přindiš i Prskavec si pochvalovali, že v neděli půjdou na start až v závěru semifinálového bloku. "Nejsem ranní ptáče, po ránu je tady navíc chladno, a když tu jste na osmou, chce to mít bundu a mikinu," řekl Přindiš. "Celkově trvá to semifinále hodinu a půl, což je z hlediska spánku docela dobrý rozdíl," souhlasil Prskavec.

Hradilek s brzkým začátkem problém nemá. "Já se na neděli opravdu hodně těším. Pojedu mezi prvními, ale to není problém. Jen tu bývá dost zima, ale vezmu si dlouhou bundu," řekl dvaatřicetiletý stříbrný olympijský medailista z Londýna.

Z trojice českých singlkanoistek uspěla na první pokus jen Fišerová. Z druhé kvalifikace ji poté doplnila Říhová. "Horní část jsem sjela podle představ, ve střední pasáži mi přišlo, že nestíhám a nejedu podle plánu, ale dokázala jsem se dostat do komfortní stopy, kterou jsem chtěla jet. Udělala jsem dva šťouchy a jsem těsně za vítězkou čistým časem. Mám dobrou výchozí pozici do semifinále," pochvalovala si Fišerová.