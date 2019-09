Kajakářka Kudějová je ve finále na MS. Kanoisté skončili v semifinále

Na mistrovství světa ve vodním slalomu v Seu d'Urgell dnes pojedou o medaile kanoisté a kajakářky. V semifinále obou kategorií se představila vždy kompletní trojice českých reprezentantů. Kanoisté se do finále nedostali, jedinou českou postupující do finále se stala Kateřina Kudějová.

Čtvrteční kvalifikaci úspěšně zvládli Tomáš Rak, Lukáš Rohan a Vojtěch Heger. Ani jednomu se však postoupit do finále nepodařilo. Díky 13. místu Vojtěcha Hegera ale mají jisté místo na OH. Hegera připravil o finále dotek na dvanácté brance. "Hodně mě to mrzí. Byl malý, líznul jsem to vestou. Asi se mi bude o té dvanácté bráně zdát ještě dlouho," řekl novinářům devatenáctiletý debutant na seniorském šampionátu.

"Na mistrovství jsem jel s tím, že si to chci užít, získat zkušenosti a snažit se vyjet (olympijské) místo. I když jsem si myslel, že o něj pojede Lukáš (Rohan) s Tomášem (Rakem). Jsem rád, že jsem ho vyjel a uvidí se příští rok, kdo na olympiádu pojede," řekl Heger, kterému se povedlo skončit do jedenácté příčky redukovaného pořadí.

Dojmy z dnešních závodů napravila Kudějová

V závodě kajakářek se představily Kateřina Kudějová, Amálie Hilgertová a Veronika Vojtová. První jmenovaná si vyjela postup do finále druhým místem a bude tak moc zaútočit na další titul mistryně světa. Hilgertová a Vojtová své jízdy nezvládly.

Finále odstartuje v poledne.