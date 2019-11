Zkušenost i nadějné mládí. Na plavecké ME míří nečekaně silná výprava

Početná nominace příjemně překvapila reprezentačního šéftrenéra Vlastimíra Pernu. „Jsem rád, že jede tak silná výprava. Před začátkem zimní sezony jsem odhadoval, že by do Glasgow mohl odjet tucet závodníků. V nominaci nechybí deset ostřílených plavců a šestice jsou úplní nováčci, bývalí junioři, kteří dokázali splnit limit na seniorský šampionát. To je pro české plavání dobrá zpráva," uvedl Perna na čtvrtečním setkání s novináři.

Je vysoký počet mladých nadějí známkou generační výměny v českém plavání? „Asi bych to až tak nenazval, generační obměna zpravidla přichází spíš po olympiádě. Je souhra okolností, že je v juniorské reprezentaci úspěšné silná generace a řadě závodníků se podařilo kvalifikovat na seniorskou Evropu," doplnil Perna.

Trenér je "optimistický realista"

V nominační listině tradičně nechybí elitní znakařka Simona Kubová, specialista na delší kraulové tratě Jan Micka či devatenáctiletá kraulařská kometa Barbora Seemanová. Mezi nováčky pak neschází historicky první český juniorský mistr světa, znakař Jan Čejka. „Limit na seniorské akce měl již dřív, ale dávali jsme přednost tomu, aby se vyzávodil mezi juniory. Doufám, že se podívá mezi šestnáct nejlepších. Vrchol pro něj ale přijde na jaře, kdy bude usilovat o limit na olympijské hry, od něhož jej dělí setina," podotkl Perna.

Čeští plavci v létě na světovém šampionátu v korejském Kwangdžu bojovali marně o postup do finále, díky záplavě českých rekordů se ale neztratili. Jaké mají očekávání před „krátkou" Evropou, na níž jsou šance vyšší? „Cílem je samozřejmě co nejvyšší počet finálových umístění. Medaile? Umím si to představit, už jsem to zažil," culil se Perna. „Jsem ale optimistický realista," dodal s úsměvem.

Poslední cenný kov čeští plavci získali v roce 2013, shodou okolností rovněž na ME v krátkém bazénu. Simona Kubová, tehdy ještě pod dívčím jménem Baumrtová, z dánského Herningu přivezla zlato, dvě stříbra a bronz se štafetou.