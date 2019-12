Kubová poplave o finále, Frantovi rekord nestačil. Rozhodla ušmudlaná obrátka

„Je to slušné, i když čas 57,29 ještě není optimální. Doufám, že odpoledne to vyjde a nebudu ve finále chybět. Určitě bych ráda plavala pod sedmapadesát sekund," přála si Kubová, která je majitelkou zatím posledních českých medailí z vrcholné akce - před šesti lety v dánském Herningu získala kompletní sbírku a navrch přidala bronz se štafetou, na stovce byla stříbrná.

V rozplavbě Kubové jasně dominovala Francouzka Kira Toussaintová, která dohmátla v novém rekordu šampionátu 55,26 sekundy, v pořadí druhá Ruska Kameněvová ztratila půldruhé sekundy. „Ta dá všem čouda i ve finále," poznamenala s úsměvem Kubová.

Franta na dvojnásobné trati plaval v novém osobním rekordu 1:52,13 min., na vysněné finále to ale nestačilo. „Rekord je super. Ale těch jedenáct setin... To je kousek," mrzelo jej. Dobře přitom věděl, kde se o nepostupu rozhodlo. „Na poslední obrátce, respektive výjezdu z vody. Už jsem to tam nepodržel, měl jsem tuhé nohy. Neudělal jsem tam standardních čtyři, pět kopů, ale udělal jsem jenom tři a ten poslední byl ještě takovej ušmudlanej," podotkl.

Jan Micka na kraulařské čtyřstovce zůstal časem 3:43,34 min. od bran finále bezmála o dvě sekundy. „Věděl jsem, že Italové poplavou hodně rychle. Snažil jsem se co nejdéle udržet, bohužel po dvoustovce mi začalo hodně docházet a začaly mě strašně bolet nohy. Sice mám letošní nejlepší čas, ale nejsem spokojený. Nepodařilo se to, v co jsem doufal, že zaplavu. Ale je to doplňková disciplína, hlavní trať - patnáctistovku - mám ve čtvrtek," prohlásil.