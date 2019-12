Kubová ve finále, ruský kraulař šokoval prsařským rekordem

„Mám velkou radost, že jsem zaplavala pod sedmapadesát sekund a přibližuji se osobnímu rekordu. Na to, jak jsem se cítila před závodem, to bylo skvělé," naznačil po úspěšné finálové kvalifikaci nepohodu před startem. „Bylo mi hrozně. Chtělo se mi spát, bušilo mi srdce, ještě na rozplavání to bylo šílené. Nakonec ale dobrý," oddechla si osmadvacetiletá závodnice.

Kubová je zatím poslední českou plavkyní, která získala na vrcholné akci cenný kov. Před šesti lety na ME v krátkém bazénu v dánském Herningu vybojovala kompletní sbírku medailí a přidala bronz ve štafetě. „Táta mi Herning připomněl. Psal, že je Glasgow pravděpodobně moje poslední mistrovství na krátkém bazénu, tak abych neodjížděla se smutnými vzpomínkami," prozradila.

Znakařka Simona Kubová poplave na ME v krátkém bazénu Glasgow finále stovky.

Obě rozplavby na znakařské stovce ovládla suverénním způsobem Nizozemka Kira Toussaintová, která dvakrát překonala rekord šampionátu. „Bude to boj o druhé místo a dál. Myslím, že nikdo další... No, nevím Rusky, tam je možné všechno. Ale Kira je tři desetiny za světovým rekordem. To je prostě úplně nejvyšší možná úroveň, jasná mistryně Evropy," odtušila Kubová.

„Já bych si strašně přála překonat svůj rekord, abych měla konečně aspoň jeden jako Kubová, protože mi to zatím uniklo i o setinky. Nemůžu říct, na co to může stačit, je to hodně vyrovnané, třeba Italka Panzieraová hodně překvapila, dala si osobák snad o vteřinu. Určitě tam ale nechám všechno," slíbila před prvním finálovým soubojem česká plavkyně.

Velkou show předvedl v závodu na 50 metrů prsa Rus Vladimir Morozov, který - byť založením kraulař - dohmátl ve finále v novém evropském rekordu 25,51. „Páni, netušil jsem, že mohu plavat prsa takhle rychle. Musím poděkovat mistrům tohoto způsobu, od kterých jsem se učil. Teď ale musím utíkat na štafetu," zahlásil v novinářské mixzóně a spěchal na start závodu na 4x50 m volný způsob, v němž přidal do sbírky další zlato.

Jubilejní devadesátou medaili z vrcholné akce získala Maďarka Katinka Hosszúová, která triumfovala ve finále polohového závodu na 400 metrů.