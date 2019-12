Franta shodil vousy a přišla exploze. Micka ve finále čtvrtým časem, potíže ho nezastavily

Kamera zabírá nejlepší. Ve čtvrtek dopoledne se do detailního televizního záběru dostal na ME v krátkém bazénu v Glasgow i Tomáš Franta, která vyhrál rozplavbu závodu na 100 metrů znak v osobním (a českém) rekordu 50,74 sekundy a s radostí mohl kameramanovi ukázat zkřížené ruce ve tvaru X, oblíbený symbol chomutovských plavců.

Franta vylepšil osobní národní maximum i ve středu na dvoustovce, na níž se ale v krátkém bazénu postupuje přímo do finále a jednadvacetiletému závodníkovi chybělo k osmičce jedenáct setin sekundy. Ve čtvrtek se už na výsledkovou tabuli díval jiným pohledem.

„Prostě jsem plaval rychle," smál se při pohledu na čas, jímž stlačil český rekord o šest setin. „Bál jsem se, že se tomu času nepřiblížím, ale podařilo se to. Po rozplavání jsem nevěděl, co od toho čekat, tak jsem do toho šel s prázdnou hlavou. Řekl jsem si ‚Uvidím, dám do toho maximum, natrénováno mám. Klaplo to a ještě ze čtvrtého místa... Uvidíme odpoledne," poznamenal směrem k večernímu semifinále (19.01 SEČ).

Tomáš Franta v závodě na 100 metrů znak

ČSPS/Martin Vano

Co znamenalo X, kterým okořenil televizní záběr? „Na MS juniorů to na sebe kdysi ukazovali Američani před startem a řvali Explosion! Zalíbilo se mi to, začali jsme si z toho dělat srandu, že nás to zkřížení rukou aktivuje. Ale ujalo se to a je to takový chomutovský znak," vysvětlil Franta.

Českého znakaře na předchozích vrcholných akcích štěstěna neprovázela, formu nedokázal přesvědčivě prodat a často odjížděl zklamaný. „Asi budu muset něco změnit," říkal naposledy na letním MS v Koreji. Co se od té doby událo? „Trošku mě nakopl Honzík (Čejka, juniorský mistr světa i Evropy, v létě vzal Frantovi české rekordy na 50 a 200 m znak) těmi svými výsledky, to mu musím poděkovat. Proto jsem na začátku zimní sezony hodně dřel, měl jsme to pořád před sebou, chtěl jsem makat. A asi to vyšlo. Navíc je to krátký bazén, ten mi vyhovuje, trénuju na něm celý rok v Chomutově. Mám ho víc naježděný, co se týče obrátek a vlnění," dumal Franta, jehož tvář během podzimu přestal zdobit plnovous. „Ty vousy! Přesně. To je ta půlvteřinka, co chyběla!" dodal se smíchem.

Tomáš Franta měl rozhodně důvod ke spokojenosti

Photoswim/Beáta Mašková



Micka překonával soupeře i střevní potíže

Micka v rozplavbě závodu na 1500 metrů volný způsob dohmátl třetí v čase 14:32,21 min. a do pátečního finále postoupil celkově čtvrtým nejrychlejším čase. Za osobním rekordem sice zaostal o osm sekund, i tak ale plaval svou nejdelší distanci v třetím nejrychlejším čase v kariéře. „Viděl jsem si, ti nejlepší v druhé rozplavbě plavali relativně pomalu. Jen jsem se od rána necítil zrovna nejlíp, od včerejška mám střevní potíže, docela dost silné. Bral jsem i prášky a řekl bych, že to po nich bylo snad ještě horší," oddychl si po zvládnutém úkolu.

Desátým časem 53,69 s si zajistila místo v semifinále (18.22 SEČ) kraulařka Barbora Seemanová. „Bylo to na mě hodně odvážně rozjeté. První půlka se mi jela líp a poslední obrátka byla úplně šílená. Vůbec jsem tam neměla švih nohou a hrozně mi to chybělo, odraz nebyl takový, jaký jsem chtěla. Udělala jsem hrozně dlouhý výjezd a tím jsem se na nohách vyčerpala. Ve finiši mi trochu chybělo," líčila po rozplavbě devatenáctiletá závodnice.

Barbora Seemanová patří na mistrovství Evropy k největším českým nadějím

ČSPS/Martin Vano

Lucie Svěcená si v 18.00 SEČ zaplave semifinále závodu na 50 metrů motýlek. Do řeže o finále prošla díky národní eliminaci rychlejších soupeřek dvacátým časem 26,59. V semifinále polohového závodu na 100 m se představí i Kristýna Horská, která si zajistila boj o finále čtrnáctým časem 1:00,64 min.