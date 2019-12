Kubová hodila bezesnou noc za hlavu, finále na dvoustovce neuniklo

Kubová se v rozplavbě přetahovala o vítězství s Ruskou Ustinovovou, nakonec dohmátla druhá se ztrátou 24 setin. „Na předchozích šampionátech jsem na dvoustovce byla devátá, tak jsem ráda, že to vyšlo. A třeba stlačím čas pod 2:05, to by bylo fajn. I když ale představa té odpolední bolesti...," hrozila se naoko po potvrzení postupu. „Samozřejmě jsem za další finále moc ráda. Vím, že to furt omílám, ale je to moje deváté ME a jen jednou jsem neplavala o medaile," dodala.

Po čtvrtečním souboji na stovce, v němž jí nakonec chybělo k bronzu 35 setin, pro Kubovou nebyl úplně snadný. „Spala jsem hodně špatně. Je to snad čtvrté mistrovství, kde mě od medaile dělily dvě tři desetiny. Co by jiná za páté místo v Evropě dali. Jenže já jsem medaile vozila. V hlavě mi běží to, že jsem nezopakovala čas ze semifinále, to je mi hrozně líto. Ale to bylo včera a dneska je jiný den. Už jsem dost stará na to, abych to obrečela, to už mám za sebou," říkala rozhodně.

Přesto byla přesvědčená, že by postup uniknout neměl. „Když jsem viděla startovku, tak jsem tušila, že mě to večer bude čekat znovu, pokud to nějak nepokazím. Jednoduché to ale není. Míváme nasekaných hodně startů po sobě, fyzicky se to zvládnout dá, ale psychicky je to hodně náročné. Bezprostředně po zklamání do toho musíme znovu a odvést stejně dobrou práci a bojovat v dalších rozplavbách," přemítala Kubová.

Simona Kubová si zajistila postup do finále

ČSPS/Martin Vano

Další čeští plavci bojovali o postup v pátek dopoledne marně. Jan Šefl na kraulařské padesátce obsadil 51. místo, Tereza Grusová byla na znakařské dvoustovce dvacátá a Jakub Štemberk s Pavlem Janečkem skončili v rozplavbách polohového závodu na 200 m na 39., resp. 41. místě.