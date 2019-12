Nechtěla jsem skončit poslední! Z pátého místa ale měla Seemanová smíšené pocity

Co ve vás pohled na výsledek vyvolává?

Má to samozřejmě dvě strany. Byl to skvělý závod, nemyslím, že tam byly nějaké chyby. S časem jsem moc spokojená, je to nový český rekord. Páté místo je ale samozřejmě smolné a teď úplně nevím, co mi v hlavě převládá. Samozřejmě mám radost, opět jsem se někam posunula.

Kdyby vám někdo před šampionátem nabídl páté místo, tak bysto ho nebrala?

Nedá se říct, že bych ho nechtěla. Jela jsem sem s tím, že určitě chci finále a v něm jsem nechtěla skončit poslední, nebo předposlední. Chtěla jsem bojovat, asi jako každý, kdo tady je, o medaili. Takže bych na mé hlavní trati raději lepší umístění, ale na druhou stranu jsem za páté místo strašně ráda, mohlo to být horší.

V závodu na 100 metrů jste chybovala a nevešla se do finále. Dvoustovka proběhla ideálně?

Na stovce byla základní chyba dohmat, který jsem strašně pokazila, a poslední výjezd z obrátky, v rozplavbě jsem navíc udělala chybu při dýchání. Na dvoustovce si teď žádnou chybu neuvědomuju. Podívám se na video, ale pocitově to bylo dobré. Nevytuhla jsem, ani mi nedocházelo. Ještě jsem se snažila zafinišovat a bojovat až do konce.

Je půlsekunda od medaile málo, nebo moc?

Pořád je to půl vteřiny, i když je to samozřejmě na dvousetmetrové trati. Mohlo se stát cokoli.

Po dopolední rozplavbě jste říkala, že necháte v bazénu všechno, že z něj nebudete moct vylézt. Jak jste se z něj dostala?

Nohy nemám úplně čerstvé a do autobusu se mi nebude nastupovat ideálně. Spíš u mě ale ještě ve vodě převládly emoce. Byla jsem ráda za čas i zklamaná. Když člověk dojede v nějakém slušném čase nebo na slušném místě, tak se mu vylézá líp.

Barbora Seemanová jde do akce

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo



Už za pár hodin vás čeká poslední závod na šampionátu, čtyřstovka. Jaké máte očekávání?

Čtyřstovka zpočátku nebyla moje oblíbená trať, teď je to ale moje druhá hlavní disciplína a těším se na ní. Jsou tam silné holky, které by mě mohly vytáhnout k lepšímu času, než jsem jela v říjnu v českém rekordu na Plzeňských sprintech.