Konec? Nechám tomu volný průběh, říká Kubová

Tři pátá místa, k medaili kousek. Převažuje ve vás naštvání, nebo spokojenost?

Musím se smát. Na jednu stranu je to fajn, na druhou trošku otravné. A ty kousíčky... Co mám říkat. Medaile byla zase blízko, mám trochu smíšené pocity. Ale třeba na padesátce jsem byla ráda, že jsem se dokázala až do finále zlepšovat. A nakonec zaplavala můj třetí nejrychlejší čas v kariéře, šest setin za osobákem.

A od medaile šestnáct setin...

Padesátka je hodně o štěstí. Zajímavé je, že bronzová Polka Tchorzová ho měla znovu, před dvěma lety v Kodani byla druhá.

Simona Kubová na MEv krátkém bazénu v Glasgow.

ČSPS/Martin Vaňo

Během šampionátu jste prozradila, že byste ráda do listiny českých rekordů zanesla i své nové jméno. Nebude se manžel zlobit, že to nevyšlo?

Je to trošku k naštvání. (smích) Ale třeba to vyjde za týden na zimním mistráku v Plzni.

Několikrát jste naznačila, že Glasgow je možná vaše poslední krátká Evropa. Máte po posledním závodu jasno?

Nedokážu to teď říct. Na krátké Evropě pravděpodobně ano. Ale nevím, stát se může takových věcí, nechci dělat závěry. Uvidíme, jak to bude vypadat po olympiádě.

O Tokiu jste hovořila jako o hranicí vaší kariéry. Umíte si představit prodloužení vrcholového období?

Nevím. Jestli, tak asi ne o moc dlouho. Když mi to v bazénu jde, tak mě to hrozně baví. Ale ta dřina, která za tím je, je hodně velká a hodně náročná. Nejsem už nejmladší a nedokážu říct, jak to bude vypadat. Nechám tomu volný průběh.

Česká plavkyně Simona Kubová ve finále závodu na 200 metrů

ČSPS/Martin Vaňo

Kvůli výsledkům končit ale zdaleka nemusíte...

Výsledky mě těší. Ale mrzí mě ty kousky, které mě dělí od medailí.

Rodinná budoucnost už hraje ve vašem rozhodování hodně silnou roli?

Samozřejmě chci mít rodinu. Ale když jsem tady s těmi mladými, tak mi nepřijde, že mi bude příští rok dvacet devět. Někdy bych s plaváním nejraději sekla. Ale když jsem na závodech a jde mi to, tak se bojím, že mi bude to bude hrozně scházet.

Medailové úspěchy Simony Kubové MS v krátkém bazénu Istanbul 2012 bronz 100 m znak ME Debrecín 2012 bronz 100 m znak ME v krátkém bazénu Eindhoven 2010 bronz 50 m znak Štětín 2011 bronz 50 m znak Chartres 2012 stříbro štafeta 4x50 m polohově, bronz 50, 100, 200 m znak Herning 2013 zlato 50 m znak, stříbro 100, 200 m znak, bronz smíšená štafeta 4x50m polohově

Jak vnímáte své nástupce a budoucnost českého plavání? Nevnzikla za vámi velká propast?

Je tam Bára Seemanová. A i mezi mladšími pořád doufám, že nějaké naděje jsou. Nejtěžší je vydržet a překonat těžké časy. Všem to chvilku půjde, a když budou plavat deset let na vrcholné úrovni jako já, tak se prostě stane, že jim to nepůjde. Tohle musí překonat.

Neměli by ale mladí dosáhnout prvních úspěchů - minimálně na úrovni Evropy - už na hranici juniorského věku?

Já jsem první medaili měla v devatenácti a Bára byla tady v Glasgow pátá. To je podobný výsledek, i když samozřejmě, přivézt domů medaili je vždycky něco navíc. I když je to jenom kus kovu. Evropa i svět se ale hrozně vyrovnává. Už to není tak, že je tam pár nejlepších a zbytek. Teď je nejlepších osm, deset a na světě klidně patnáct. A pak je to často o té pověstné dávce štěstí. Věřte, že do toho všichni dáváme maximum.