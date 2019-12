Medailová kapka v Glasgow nespadla. Výsledky ale předčily Kodaň

Plavci v pondělí nemuseli odlétat ze Skotska se sklopenými hlavami, v porovnání s poslední „krátkou" Evropou v roce 2017 byl šampionát v Glasgow co do umístění výrazně úspěšnější. „Máme šest finálových účastí, což je jednou tolik než před dvěma lety v Kodani. A máme deset umístění na úrovni semifinále, to je taky víc. Z tohoto pohledu jsem spokojený, přestože se nepodařilo vybojovat žádnou medaili," poznamenal šéftrenér Vlastimír Perna nad seznamem výsledků české výpravy.

Proč se nedaří sen o cenném kovu proměnit ve skutečnost? „Těžko říct, čím to je. Evropa se strašně vyrovnala, rozhodují malé odstupy. Je složitější dostat se na stupně, už tam nejsou takové díry mezi nejlepšími a zbytkem. Tady jsme neměli zas tak daleko k medaili, ale bohužel se nepodařilo. A nemyslím si, že by to bylo tím, že máme špatné plavce. Máme dobré plavce, ale holt aktuálně nestačí na top 3. Dřív taky býval šampionát na krátkém bazénu každý rok, teď je to jednou za dva roky a možností je tedy míň. Ale to rozhodně nemíním jako alibi nebo výmluvu, jen pro dokreslení," řekl Perna.

A jak hodnotil pětici zelenáčů, kteří si v Glasgow odbyli křest mezi seniory? „Jsem rád, že se šestice mladých nováčků zhostila šampionátu se ctí a většina si zaplavala osobáky. Samozřejmě nepromluvili do čelních umístění, ale nepodělali se z toho," ocenil Perna snažení Jana Čejky, Adama Hlobeně, Sebastiana Luňáka, Jakuba Štemberka a Veroniky Tondrové.