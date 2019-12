Neregulérní olympiáda? Český šampion osnoval protest

Z testu kanálu, na kterém by příští rok v srpnu mohl bojovat o olympijské zlato, se vrátil poněkud rozladěný. Japoncům se totiž úpravy trati, jejíž hrubou podobu nachystal (stejně jako pro hry v Riu) na pražském ČVUT Jaroslav Pollert mladší, zrovna nepovedly.

Osazení trati překážkami, které mění spád a tok vody, už bylo na organizátorech a ti se vyřádili. „Jsou to fakt hradby. Normálně když se na novou trať nakoupí překážky, zhruba třetina jich zbude. Jenže oni už prý žádné navíc nemají,“ popisoval Prskavec.

Z jízdy tak on ani ostatní závodníci neměli velký požitek. Co hůř, trať se stala neregulérní. „Je extrémně nefér. Ta voda se strašně přelévá a záleží na štěstí, jak komu zrovna poteče. Kdo má smůlu, klidně může na třech brankách ztratit tři sekundy,“ hlásil aktuálně nejlepší světový kajakář.

„Navíc některé překážky na dně jsou skoro třikrát tak vysoké, než bývají, což může být i nebezpečné,“ přidává další výhradu.

A tak spojil síly s ostatními hvězdami svého sportu. Závodníky v Mezinárodní kanoistické federaci (ICF) zastupuje Australanka Jessica Foxová a slovenský kanoista Alexander Slafkovský.

Jiří Prskavec při vítezném mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Seu d´Urgell.

Martin Hladík/kanoe.cz

„Jenže ti zrovna v Tokiu nebyli, tak jsem Jessice psal, ona mě poprosila, jestli bych to nafotil, a pak jsme společně s ostatními dávali na papír do kupy, co by se mělo zlepšit. A nešlo o žádné detaily, je fakt třeba vyndat tuny překážek,“ vysvětluje.

Pokud ICF návrhy závodníků schválí, na úpravy je dost času. „Všichni včetně Járy Pollerta jsou ochotni pomoct to vyladit. Je to otázka dvou týdnů a mají na to čas do půlky května,“ věří Prskavec, že olympijský závod se nakonec pojede na regulérní trati.

A po něm, pokud zvládne nelehkou domácí nominaci v souboji zejména proti Vítu Přindišovi, si třeba důkladněji prohlídne i okolí Tokia. „Město je krásné, ale na můj vkus je tam strašně moc lidí. Takže bych radši někam za Tokio, kde je to míň obydlené,“ plánuje.