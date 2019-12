Lukáš, nebo Martina, tipuje Prskavec po životním roku. Kdo mu v desítce chybí?

Až v pátek večer v přímém přenosu ČT 1 (od 21.35 hod.) padne jméno českého Sportovce roku, kajakář Jiří Prskavec se bude zrovna probouzet do nového dne. Ze všech nominovaných to totiž bude mít do pražského hotelu Hilton nejdál, zhruba 16 000 kilometrů. Úřadující mistr světa a vítěz Světového poháru už se chystá na olympijskou sezonu tradičně v Austrálii.