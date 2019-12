Český vodní pólista má šanci zahrát si na olympiádě za silné Španěly

Přestože české vodní pólo na mezinárodní scéně spíš skomírá, není vyloučeno, že bude mít jednoho zástupce na olympijských hrách. Strakonický pólista Martin Faměra je blízko tomu, aby získal španělský pas. Tím pádem by mohl za reprezentaci Španělska, která o jeho služby hodně stojí, nastoupit v létě v Tokiu. Jednatřicetiletý Faměra, jenž působí v Barceloně, by se tak stal součástí týmu, který bude jedním z favoritů olympijského turnaje.

"Vzhledem k trochu chaotické politické situaci ve Španělsku se ten proces trošku zbrzdil. Ale podle mých informací bych zhruba do měsíce mohl španělský pas mít," řekl dnes novinářům Faměra ve Strakonicích, kde s vodním pólem začínal.

Prakticky od dětství bylo jasné, jakému sportu se bude věnovat. Vodní pólo totiž hrával za místní klub i jeho otec. Navíc Strakonice patří mezi české bašty tohoto sportu. Faměra ale rychle přerostl možnosti tuzemského vodního póla a zamířil do Košic. Dokonce nastupoval i za slovenskou reprezentaci. Ale postupně mířil ještě výš a přes angažmá v klubech ve Francii a Německu se dostal před čtyřmi roky do Barcelony.

Je tak patrně jediným českým profesionálním vodním pólistou, jehož sport už několik let živí. "Máme smlouvy, na jejichž základě se musíme věnovat pouze pólu. Dokonce ani jiné sporty bychom neměli dělat, abychom se náhodou nezranili," řekl Faměra.

Pólista Martin Faměra.

Václav Pancer, ČTK

Už když působil na Slovensku, projevila o něj zájem španělská reprezentace. "Od mala jsem snil o tom, že budu startovat na olympiádě. A teď ta šance je, proto bych byl šťastný, pokud by se to skutečně povedlo dotáhnout do konce," řekl.

Španělé skončili na letošním mistrovství světa druzí. Dlouhodobě patří mezi světovou špičku a podobnou pozici budou obhajovat i v Tokiu. "Největší favority vidím v Srbsku a Chorvatsku. Ale ani Španělsko není bez šance. I když ta špička je hodně vyrovnaná a na medaili má tak sedm zemí," uvedl Faměra.

Nyní se hlavně soustředí na vlastní rekonvalescenci. Na podzim prodělal operaci prasklých zkřížených vazů v koleně. "Noha už je dobrá, jen musím dohnat tréninkový výpadek. Ale je to určitě lepší, než kdybych si poranil třeba rameno, to je pro pólistu mnohem důležitější," uvedl.

Vánoční svátky strávil ve Strakonicích, ale hned v úvodu ledna se vrátí do Španělska. "Budu muset na sobě pořádně pracovat, abych se do toho zase dostal. A samozřejmě budou doufat, že všechno dobře dopadne i se španělským pasem i olympiádou," řekl Faměra.