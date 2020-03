Synek se posadí do dvojskifu k Podrazilovi a zkusí spolu vyjet olympiádu

Revoluční změna ve složení veslařské reprezentace. Pětinásobný mistr světa na skifu Ondřej Synek se rozhodl změnit disciplínu a usedne do dvojskifu k Jakubu Podrazilovi, aby společně zabojovali o účast na OH v Tokiu.

„Na květnové světové kvalifikaci v Lucernu musíme dojet do druhého místa, abychom se do Tokia kvalifikovali. Ale upřímně, cítím větší šanci na olympijskou medaili právě ve dvojskifu. Kuba Podrazil je silově i technicky vybavený, mohlo by nám to spolu fungovat. Bohužel současná situace s řáděním koronaviru vyvolává obavy, že by naším prvním společným startem mohl být právě až ten Lucern," prozradil Synek, jenž se po devatenácti letech na skifu rozhodl k přesednutí do větší lodi. „Beru to jako nový vítr do plachet," dodal

Podrazil je už tři roky tréninkovým sparingpartnerem české veslařské legendy. Dosud ale jezdil dvojku bez kormidelníka s Lukášem Helešicem, který se však nedokázal vyrovnat s neúspěchem na loňském MS a v lednu nečekaně ukončil kariéru. Tím se do hry dostalo spojení se Synkem. „Po deseti letech jsem opustil nepárovou posádku a zase držím dvě vesla, ale moc se na to těším. Pro mne je to životní příležitost," prohlásil Podrazil.