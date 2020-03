Emoce i dojetí. Česká olympijská vítězka se loučí

S jakými dojmy končíte úspěšnou veslařskou kariéru?

Trvala dvacet let, uzavírá se jedna kapitola mého života. Jsem dojatá, je mi to trošku líto, jsem trošku smutná. Na druhou stranu se těším na další věci, které mě čekají. To, že očekáváme dalšího potomka, je radostná zpráva. Takže pocity jsou smíšené.

Po narození dcery Adély v roce 2017 jste se ještě vrátila. Teď už to nezvažujete?

Už asi ne, jedna zkušenost stačila. Kombinace dítěte a vrcholového sportu je dost náročná, často na pokraji vyčerpání. Ale byla jsem ráda, že se mi povedlo ještě získat medaili na mistrovství Evropy, zvlášť v Lucernu, což je pro mě nejoblíbenější dráha. Až jsem byla překvapená, když jsem věděla, kolik jsem toho naspala a natrénovala… Já se původně chtěla pokusit ještě o kvalifikaci do Tokia, ale osud to zařídil jinak. Olympiádu budu sledovat zpovzdálí, jestli proběhne.

Skifařka Miroslava Topinková se svými nejcennějšími medailemi.

Vlastimil Vacek, Právo

Na co budete z kariéry nejradši vzpomínat?

Strávila jsem krásné roky u vody, poznala spoustu fajn lidí. A když jsem byla na lodi, byla jsem strašně spokojená a šťastná. Byla tam spousta dřiny, ale i zážitků, jsem ráda, že se mi povedlo uspět a posbírat nějaké cenné kovy.

Ten nejcennější v roce 2012 v Londýně. Často si jej připomínáte?

Moc často ne. Teď už mi přijde, že je to dlouhá doba. Ale zlatou medaili pořád vytahovala Adélka z krabičky a říkala: „Mami, to jsi vyhrála?“ Tak jsem jí ji nechala mezi hračkami, aspoň se takhle využije. (úsměv)

I přes množství vašich úspěchů jste nepatřila ke sportovcům, kteří by navštěvovali různé show či byli v reklamách na billboardech. Nebyl to váš styl?

Nebyl, no. Jednou jsem byla u sportovního psychologa a ten říkal, že bych neměla dělat vrcholový sport, protože nejsem typ extroverta, který se potřebuje neustále ukazovat. Ale mě na tom bavil samotný sport, být nejlepší v tom, co dělám, najít si tu nejlepší cestu. Kombinace všech věcí, aby člověk fungoval na hraně, mě bavila. Chtěla jsem být úspěšná v tom, co dělám, ne slavná.

Jaké máte plány po mateřské přestávce? Zůstat u sportu?

Chtěla bych, protože je mi u něj příjemně. Jsou tam fajn lidi, prostředí. Nedokážu si představit, že bych dělala něco jiného. Nechávám to ale otevřené, teď mě čekají jiné věci.