Místo vody suchá příprava. Plavci řeší výjimku, koronavirus komplikuje olympijskou přípravu

„Dali jsme si tři dny volno, abychom se z toho vzpamatovali," reagovala pro Sport.cz na vývoj situace se smíchem Petra Škábová, hlavní trenérka strahovského VSC, které je významnou buňkou české plavecké reprezentace. Veselo ale nejen na Strahově rozhodně není a rozhovor se Škábovou rychle přešel do vážného tónu.

Barbora Seemanová a další závodníci se budou v pondělí hlásit na suchou přípravu a trenéři se modlí, aby byla co nejrychleji dojednaná výjimka, která by umožnila závodníkům v omezeném počtu návrat do vody. „Pomáhá nám Český olympijský výbor i vedení VSC, řeší se výjimky. Doufáme, že bychom mohli během příštího týdne v rámci menších skupin začít znovu trénovat ve vodě. Zatím ale není nic oficiálního," poznamenala Škábová.

Pro plavce je trénink ve vodě klíčový a podle Škábové by bazénová pauza delší než dva týdny mohla způsobit směrem k letním vrcholům sezony nenapravitelné škody. „Čtrnáct dnů je hraničních. My samozřejmě nebudeme sedět na zadku, budeme venku, máme spoustu pomůcek, můžeme běhat, máme kolečkové brusle... Delší pauza by ale byla špatná, cit z vody se těžko vrací zpátky," varovala.

Výnos vlády z 12. března Zavřít se musí posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Venkovní a vnitřní sportoviště mohou být otevřené pod podmínkou, že se na jednom místě nebude sdružovat více než 30 osob.

Pro plavce přišly krizové momenty v okamžiku, kdy po náročné zimní přípravě měli přepnout do závodního módu. „Příští týden jsme měli letět na kvalifikační závody. Škoda, že se to takhle nepos... až za dva týdny. Byli jsme skvěle připraveni," lituje Škábová. „Ale uklidňuju svěřence, že se objem nikam neztratí," dodává jedním dechem.

Šéfka ze Strahova nicméně přiznává, že práce v nejisté době není ideální. „Neustále se vynořující zprávy, jestli olympiáda bude, nebude, bude posunutá o rok, o dva, nám moc nepomáhají. Lépe by se samozřejmě pracovalo, kdyby měl člověk stoprocentně jasno. Kdyby se řeklo, že olympiáda nebude, tak si dáme měsíc volno a pak se začneme připravovat na zimu," má jasno Škábová.

Právní rozbor ČUS 1. Zákaz akcí nad 30 současně přítomných osob se týká veškerých sportovních a spolkových záležitostí. 2. Úplný zákaz provozu pro veřejnost se týká výhradně provozů vyjmenovaných v bodu I. odst. 4 Usnesení, nikoliv všech sportovišť. Provozovat v režimu do 30 osob tedy lze veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní) s výjimkou explicitně vyjmenovaných provozů. 3. Umělým koupalištěm jsou veškeré kryté i nekryté bazény, ve kterých probíhá úprava vody. Zdroj: ČUS

Už nyní příliš nepočítá s tím, že by se v květnu v Budapešti odehrál evropský šampionát v dlouhém bazénu. „Ještě to není oficiální, ale myslím, že je jasné, že ME nebude. Jen doufám, že se v květnu spustí alespoň nějaké kvalifikační závody. Těšili jsme se na konec dubna na Velkou cenu Pardubic, ale kdo ví, jestli se bude konat. A od začátku dubna máme zaplacené soustředění v Turecku, ale teď nikdo neví, jestli nás tam třeba na nějakou výjimku pustí. Nechceme se vrátit do karantény. Řekli jsme si, že to nebudeme řešit a uvidíme," dodala Škábová.