Soustředění rámovaly apokalypsy. Teď Prskavec vymyslel plán, jak zachránit sezonu

„Požáry v Austrálii byly fakt strašné, některé dny to bylo hodně znát i ve vzduchu, i když většinou vítr foukal opačným směrem,“ popisuje Prskavec, jenž se spolu s dalšími vodními slalomáři chystal na olympijském kanále v Penrithu, zhruba padesát kilometrů od Sydney.

„Pak naštěstí začalo hodně pršet, až se to převrátilo do povodní, ale ty přímo nás nezasáhly. A když jsme všichni odlítali, koronavirus se začínal šířit, ale ještě nikdo si neuměl představit, že to bude tak velké. To nám začalo docházet až po návratu, teď už i v Austrálii zavírají pláže a přijímají opatření tak s týdenním zpožděním proti nám,“ líčí úřadující mistr světa, jenž se k protinožcům vypravil i se svou manželkou Terezou a synem Jiřím, kterému bude v květnu rok.

„To bylo super, vlastně jsme se tam na ty tři měsíce přestěhovali, takže pocitově jsem si tam připadal jako doma spíš než na soustředění. A tréninky vypadaly perfektně, těšil jsem se, jak to předvedu,“ posteskne si nad nejistým osudem celé letošní sezony.

Už před odložením olympijských her Prskavec a spol. věděli, že se zcela rozpadla koncepce domácí nominace. Tu měly letos tvořit čtyři závody v Česku, plus mistrovství Evropy v Londýně, ale zrušeny byly všechny akce. A tak slalomářům hrozí zcela plonkový rok.

„Já ale doufám, že to funkcionáři vyhodnotí tak, že letos pojedeme o olympijskou nominaci na příští rok. Času je relativně dost, na konec léta by se snad nějaký závod mohl dát připravit,“ říká.

„My budeme mít motivaci k tréninku a ti, co si pak vyjedou olympiádu, budou mít celou zimu na přípravu a dostatek času na kempy v Tokiu. Je to jen můj názor, ale takhle by se ta letošní sezona dala zachránit,“ věří Prskavec, jehož by měl čekat souboj o jediné olympijské místo zejména s Vítem Přindišem, úřadujícím mistrem Evropy a čerstvým otcem dcery Amálky.