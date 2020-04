MS plavců může být kvůli OH na podzim 2021, nebo na jaře 2022

Mistrovství světa v plaveckých sportech by se mohlo kvůli kolizi s odloženou olympiádou posunout z příštího léta na přelom září a října 2021, nebo na květen až červen 2022. Tyto dvě varianty má podle agentury AP před sebou Mezinárodní plavecká federace (FINA), která oznámila, že by rozhodnutí mělo padnout do dvou týdnů. Šampionát v japonské Fukuoce se měl uskutečnit od 16. července do 1. srpna, což koliduje s novým termínem olympijských her v Tokiu se začátkem 23. července 2021.

Posun plaveckého MS přesně o rok na léto 2022 by byl komplikovaný, protože na prázdninové měsíce přespříštího roku jsou už naplánovány jiné vrcholné akce jako mistrovství Evropy nebo Hry Commonwealthu, v září by měly následovat Asijské hry. Uspořádat MS plavců před olympiádou je nemožné, protože tam budou národní kvalifikace.

Výkonný ředitel FINA Cornel Marculescu byl nejprve proti odložení na rok 2022, ale nyní tuto variantu v rozhovoru pro agenturu AP připustil. "Musíme si obstarat informace od Fukuoky, od partnerů, od televizí, od všech aktérů. A pak můžeme dojít k nějakému závěru," řekl. Posun na rok 2022 pro svou vrcholnou světovou akci zvolili atleti, kteří hledají o rok pozdější termín pro MS v Eugene.

Při uspořádání MS v plaveckých sportech dva měsíce po olympiádě by hrozilo, že by část špičkových plavců na druhý velký vrchol v sezoně nedorazila. O medaile bojují nejen bazénoví plavci, ale také akvabely, dálkoví plavci, skokané do vody a závodníci v neolympijských extrémních skocích do vody.

Termín na jaře 2022 by zase šel proti zámořským profesionálním soutěžím a vyvrcholení evropských fotbalových pohárů, případně samotnému fotbalovému ME. To byl jeden z důvodů, který od uvažovaného jarního termínu odradil pořadatele OH. Se světovým šampionátem navíc bývá zpravidla spojen kongres FINA a ten v roce 2021 by měl zvolit nástupce aktuálně už čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Julia Maglioneho.