Plavecká liga ISL bude platit své závodníky až do OH v Tokiu

Profesionální Mezinárodní plavecká liga (ISL) bude platit své smluvní závodníky od září letošního roku až do přeložených olympijských her v Tokiu. Každý plavec s kontraktem v některém z klubů ISL dostane měsíčně podporu 1500 dolarů (zhruba 39 tisíc korun). Loni se v premiérovém ročníku ISL představily i Češky Simona Kubová a Anika Apostalonová.

Vedení soutěže navíc plánuje na podzim všech svých 320 plavců shromáždit na jedno místo na pět týdnů, během nichž by se trénovalo i závodilo. Pokud to koronavirová krize umožní, měla by se tato akce konat od 14. října do 17. listopadu pravděpodobně v Austrálii.

Své plány dnes ISL oznámila v rámci představení "solidárního programu", který ocenila i maďarská hvězda Katinka Hosszúová. "Pro nás sportovce je důležité, abychom nějak přestáli tohle období a mohli se odpovídajícím způsobem připravit na příští léto. Dodá nám to pocit jistoty a možnost tréninků a závodů, na které se můžeme těšit," řekla trojnásobná olympijská vítězka.

ISL se poprvé konala v říjnu až prosinci minulého roku. Soutěžilo v ní osm klubů, čtyři evropské a čtyři severoamerické, za které plavalo mnoho hvězd včetně světových a olympijských šampionů.

1500 dolarů měsíčně

Zakladatelem a hlavním investorem revoluční plavecké soutěže je ukrajinský obchodník Konstantin Grigorišin. Agentuře Reuters řekl, že každý z plavců pod smlouvou dostane od 1. září do 1. července příštího roku měsíčně 1500 dolarů. Počítá s celkovými výdaji ve výši 20 milionů dolarů, i když částku mohou snížit smlouvy s televizemi a sponzory, pokud se uskuteční plánovaný pětitýdenní kemp.

"Během těch pěti týdnů uspořádáme 10 mítinků jako základní část a měsíc nato snad i finále pro čtyři nejlepší týmy. To je náš ideální scénář," uvedl Grigorišin. "Myslím, že i v závěru roku budou omezena velká veřejná shromáždění, takže budeme muset nejspíš tuhle soutěž uspořádat jako televizní show bez diváků," řekl.

Coby o dějišti se uvažovalo o Budapešti, Japonsku či Floridě, ale hlavním favoritem je Austrálie. "Ptali jsme se plavců a trenérů na jejich preference a většině se Austrálie líbila nejvíc," řekl Grigorišin.

Pandemie koronaviru otřásla celým sportovním kalendářem a "uvěznila" většinu sportovců doma. Plavci přišli o květnové mistrovství Evropy v Budapešti, jež bylo předběžně přeloženo na srpen. Olympijské hry se místo letošního léta budou konat od 23. července do 8. srpna 2021.