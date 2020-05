Nemá kde ukázat postavu a nové plavky. Už se ale můžeme opalovat, hlásí česká hvězdička

Doma ve skříni má vyskládaných zhruba patnáct plavek. „Z toho tak troje nové. Mají životnost deset až patnáct startů, tak ty použité po sezoně vyměním, nebo použiju na ty méně důležité starty v Česku,“ popisuje dvacetiletá Seemanová.

Patří k těm sportovcům, kterým současná pandemie koronaviru a odložení olympiády nejvíce zkomplikovaly život.

Barbora Seemanová se chystá na závod

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Nejprve jí tréninková pauza přišla vhod, pak už s trenérkou Petrou Škábovou začaly hledat, kde by se dalo plavat, ale opatření v rámci stavu nouze jim plány zhatila. Teď už se druhý týden profesionální plavci připravují v podolském bazénu. „Tam můžeme trénovat a opalovat se,“ usmívá se talentovaná dívka.

Svůj život ale měla ještě na přelomu roku nalajnovaný dál než jen do tokijské olympiády. Po ní chtěla odejít na univerzitu v americkém Louisville. Co teď? Odejít rok před olympiádou, nebo počkat?

„Byla to obrovská čára přes rozpočet. Řešíme s mojí trenérkou i americkým koučem, co by bylo pro všechny nejlepší. Proto jsem neodešla hned po maturitě, abych neměnila trenéra rok před olympiádou, ale teď už bych asi musela začít studovat tady. Je to spousta věcí, co se musí dořešit, a teď opravdu nevím,“ krčí rameny nad termínem cesty do státu Kentucky, známého v Česku spíše populárním fast foodem, bourbonem či známými dostihy.

„Taky by se mi líbilo víc sluníčko a venkovní bazény v Kalifornii nebo na Floridě, ale rozhodovala jsem se podle univerzity, trenérů a skupiny. Nechtěla jsem nějakou, kde bych byla ten nejslabší článek, ale radši menší,“ objasňuje svoji volbu.

Zatímco atleti či tenisté už mají první závody či turnaje červeně zatržené v kalendáři, plavci zatím jen počítají zrušené akce.

„Přišli jsme o mistrovství republiky i světa, o žádných domácích závodech teď nevím, takže máme až pak v zimě mistrovství světa v krátkém bazénu, pokud bude,“ vypočítává elitní kraulařka, kterou kdysi málem od plavání odlákal olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.

„Na základce jsme vyhráli krajské kolo nějaké soutěže a jeli do Poděbrad, kde David trénoval parkur. Dokonce jsem seděla na jeho koni, což byl super zážitek. David mě i lákal na pětiboj, ale já už měla vybráno,“ vzpomíná.