Kajakář Prskavec letos poprvé nevyhrál, o triumf v ČP nepřišel

Pro vítězství si dojel Vavřinec Hradilek o 16 setin sekundy před Ondřejem Cviklem, s nímž v sobotu podobně těsně prohrál boj o bronzovou medaili na MČR. "Mám tady vždycky dobrý pocit, ať to dopadne dobře, nebo špatně. Je to krásná řeka, poslední přírodní trať, na které jezdíme moc rádi, a vždycky, když tady vyhraju, je to o to příjemnější," uvedl v tiskové zprávě svazu Hradilek. "No a zvlášť v letošní sezoně, kdy Jířa vyhrál všechny závody a já jsem jediný, kdo ho porazil. Tím jsem spokojený ještě o trochu víc," dodal stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012.

Prskavec dnes předvedl rychlou jízdu, ale dvousekundová penalizace a problémy ve spodní pasáži trati na Váňově skoku ho v nabitém finále odsunuly až na 5. místo. "Trať byla extrémně jednoduchá a malá chybička holt stojí několik umístění dolů. Já jsem si dal malého šťoucha, zasekl jsem se zadkem o traviny ve dně, o kterých jsem nevěděl. Byla to jezdecká chyba, měl jsem to tam udržet víc 'naplocho'. V tom případě bych tam byl rychlejší, takže to mě mrzí a celkově mě to tam stálo výsledek," řekl Prskavec, jenž už má jistou nominaci na odložené olympijské hry v Tokiu.

Na start v Tokiu se může těšit i jeho tréninková kolegyně Kateřina Kudějová. Světová šampionka z roku 2015 si dnes vynahradila páté místo ze sobotního mistrovského závodu, zvítězila před čerstvou mistryní republiky Amálií Hilgertovou a ovládla celkové hodnocení kajakářek.

Stejné vítěze jako loni má Český pohár v kategorii C1. Mezi muži obhájil Lukáš Rohan, jenž dnes dojel druhý za Vojtěchem Hegerem. V závodě žen potvrdila pozici české jedničky mistryně republiky Tereza Fišerová.