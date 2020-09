Slalomář Prskavec vyhrál na Trnávce i poslední pohárový závod

Mistr světa Prskavec vyhrál šest ze sedmi pohárových závodů, jen v tom minulém na Lipně dojel po chybě pátý. "Já jsem věděl, že Český pohár jsem vyhrál už předtím, protože se některé závody škrtají a já měl velký náskok. Nicméně jsem jel o titul akademického mistra republiky, který jsem do téhle chvíle nezískal," uvedl v tiskové zprávě.

Budoucí tokijská olympionička Kudějová dojela na Trnávce třetí. "Trochu mě to mrzí, protože se mi nejelo moc dobře. Ve finále jsem podjela téměř každou protivodu, takže jsem nebyla úplně spokojená, ale každé vítězství se bere a to celkové je důležitější než jeden závod," řekla nejlepší česká kajakářka. Ta se stejně ostatní reprezentanti připravuje na mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva týdny v Praze.

Dnešní závod byl posledním soutěžním vystoupením kanoistky Kateřiny Havlíčkové, mistryně světa z roku 2011. "Když jsem šla komentátorovi říct, že jedu naposled, ať to nějak uvede, tak jsem od té doby brečela až do startu, ale ta jízda byla krásná. Všichni mi tleskali, tak jsem si to užila a jsem ráda, že jsem si to mohla takhle vychutnat," řekla Havlíčková.