Loděnice Dukly je kvůli koronaviru preventivně uzavřena

"Momentálně situaci řešíme se šéflékařem Dukly. Ještě nevíme, kolik lidí má pozitivní test," řekl ČTK vedoucí trenér armádního klubu Václav Maleček. Před dnešním polednem měl potvrzený jeden pozitivní nález. "Do loděnice teď nikdo nechodí. Připravují se dále jen lidi, kteří odjeli na Slapy," uvedl Maleček.

Z Prahy již začátkem týdne poté, co se podezření na nákazu koronavirem objevilo, odjeli Ondřej Synek a Jakub Podrazil. "Vím, že mezi veslaři je pár nakažených a nechci riskovat kontakt s nikým z nich. I proto jsem se rozhodl trénovat v ústraní a připravovat se sám, abych mohl jet nejen Primátorky, ale také mistrovství Evropy," uvedl Synek v tiskové zprávě.

Již v úterý večer potvrdil ČTK reprezentační šéftrenér Jakub Makovička, že vedení Českého veslařského svazu schválilo jeho návrh, aby reprezentanti nominovaní na říjnový evropský šampionát v Poznani na Primátorkách nestartovali ve velkých posádkách, ale jen na skifu. To vedle Synka plánovala například i Lenka Antošová.

Dvojskif žen Lenka Antošová (vpravo) a Kristýna Fleissnerová během rozjížďek v rámci ME ve veslování v Račicích.

Vlastimil Vacek, Právo

Zástupci Dukly sice následně vydali prohlášení, že jejich start na osmě není vyloučen, nakonec se tak ale opravdu nestane. "Je to čerstvé, ale na 99 procent se žádná posádka nebude skládat. Zasáhlo to obě plánované osmiveslice a hlavní trenér Kuba Makovička si nepřeje, aby reprezentanti, kteří jsou nominovaní na mistrovství Evropy, na Primátorkách závodili na osmiveslici. Tím pádem pro nás účast na Primátorkách padá. Uvidíme, co bude se skifaři," uvedl Maleček.