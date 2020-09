Vodní slalomáře čeká boj o medaile! Kdo uspěje?

Páteční kvalifikační jízdy zvládly všechny české lodě, které se představily na startu domácího evropského šampionátu, na jedničku. Úspěšnost 100% a míst, které by stačily na finále hned 11, to je opravdu slušný výsledek. Dnes čeká kajakáře a kanoistky boj o medaile. Nejprve se uskuteční semifinálové jízdy a chvíli po poledni je na řadě finále kanoistek, po kterém bude následovat asi nejsledovanější kategorie z pohledu českého diváka, a to finále kajakářů. Přímý přenos všech jízd vysílá ČT Sport.