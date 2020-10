Satková na ME do 23 let těsně nezopakovala titul z Prahy

Kanoistka Gabriela Satková dva týdny po nečekaném triumfu na slalomářském mistrovství Evropy v Praze skončila těsně druhá na kontinentálním šampionátu v kategorii do 23 let. Teprve osmnáctiletá závodnice podlehla o pouhých šest setin sekundy Němce Eleně Apelové, která v Krakově zkompletovala double, protože v sobotu ovládla také kajakářské finále. Tentokrát zvítězila i s dvousekundovou penalizací, loňské juniorské mistryni světa Satkové nestačila čistá jízda. Gabriela Satková při finálové jízdě na ME ve vodním slalomu v Praze. Archivní foto Vlastimil Vacek, Právo Stříbrná medailistka z Troji a olympionička Tereza Fišerová v Polsku skončila i kvůli dvěma trestům šestá. Ve finále ji o místo a 36 setin předčila i Martina Satková. Juniorský závod pro sebe rozhodla Tereza Kneblová a zajistila pro českou výpravu druhou zlatou medaili v individuálních disciplínách po sobotním úspěchu kanoisty Vojtěcha Hegera v třiadvacítkách. Mezi juniorskými kajakáři sahali po titulu Martin Rudorfer a Jakub Krejčí, ale porazil je méně chybující ruský slalomář Jegor Smirnov. Oba byli na trati nejrychlejší, jenže dva respektive tři dotyky branek znamenaly pád na druhé a třetí místo. Jejich starší reprezentační kolegové jako jediní z týmu zůstali v Krakově bez medaile. Při triumfu Maria Leitnera z Rakouska skončil nejlépe šestý Alexandr Maikranz. ČTK