Kubová doplavala v ISL čtvrtá na 50 metrů znak

"Padesátka znak byla pěkná. Bohužel se mi nepovedl tolik první záběr, kdy jsem prohmátla hladinu, ale čas je výborný. Věřím, že mám ještě na lepší čas, ale je hodně náročné během hodiny plavat tři starty a maximálně se na ně soustředit," uvedla Kubová v tiskové zprávě.

Její tým je v polovině třetího utkání na třetím místě za Cali a Londýnem. "Druhý den míváme silnější, ale je to hodně vyrovnané, rozhodují setinky. Ale v tomto závodě zkoušíme veškeré možné kombinace, abychom měli co nejsilnější tým na semifinále. Dvě závodnice a dva závodníci ještě neplavali, tak dostali příležitost teď, protože jsme neměli co ztratit. Počítali jsme, že skončíme třetí. Lepší umístění by bylo nad plán," řekla Kubová.

Toronto s Apostalonovou je po prvním dnu ve své skupině druhé za týmem Energy Standard.