Jachtařský závod Sydney - Hobart kvůli koronaviru nebude

"Jsme ohromně zklamaní, že musíme letos závod zrušit, zvlášť když jsme během příprav tolik usilovali o to, aby byl s ohledem na covid bezpečný," uvedl šéf pořádajícího jachtklubu Noel Cornish. "Tohle je poprvé za 76 let, co se závod neuskuteční," dodal.

Proslulá regata na trase dlouhé 628 námořních mil (1163 km) měla odstartovat 26. prosince. Původně organizátoři počítali přibližně se stovkou účastníků, ale kvůli cestovním omezením i finančním dopadům pandemie koronaviru mělo startovní pole nakonec čítat 75 posádek.

V severní části Sydney platí ode dneška do Vánoc pro čtvrt milionu obyvatel striktní karanténa, která má zastavit rozšíření koronaviru do zbytku největšího australského města. Úřady tak rozhodly poté, co se v posledních dnech objevilo 39 nově potvrzených případů koronaviru. Do tohoto týdne byla Austrálie více než 14 dní bez jakéhokoli místního přenosu nákazy a před Vánoci zrušila většinu omezení.